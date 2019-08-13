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13.08.2019 17:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился

Текст: Вадим Давыденко

Законы кармы неотвратимы, как сессия или взнос по ипотеке, хотя и неспешны в своем исполнении. Плюс-минус несколько минут или тысячелетий - неважно, главное, что воздаяние за хороший или плохой поступок обязательно придет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Теперь это знает и водитель КамАЗа, решивший обмануть судьбу и проскочить терминал на платном участке дороги без оплаты. Он ловко пристроился в хвост ехавшему впереди грузовику и был готов мчаться дальше, радуясь сэкономленным 200-300 рублям, если бы не одно "но".

Торопясь, не давая опуститься шлагбауму, хитроумный водитель слишком сильно взял вправо и зацепил колесами прицепа острый край бетонного отбойника.

Бабах! - одно за другим лопнули все три покрышки. Хрусть! - помялся диск. Итого 15-20 тысяч рублей убытка вместо пары сотен рублей экономии. Что же это, если не карма?

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