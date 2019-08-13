Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором 12:09
Кроссовер за миллион: определены самые продаваемые модели в России 11:46
Как заработать, снимая на видео автомобили с заведенным мотором 11:01
Видео: парень утопил подаренный BMW, потому что хотел Jaguar 10:04
13.08.2019 13:02
Рубрика: Видео

Загадочное исчезновение велосипеда после ДТП попало на видео

Текст: Вадим Давыденко

Что это, эпический провал китайской промышленности или удивительная восточная магия? Кто может объяснить, что тут происходит и почему? Вся Сеть сошлась в спорах и к единому ответу так и не пришла: фейк это или реальное видео. Давайте разбираться.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: горячий выхлоп поджег сено в кузове, а затем и весь грузовик

Присмотритесь-ка повнимательнее: вот велосипедист-китаец, неуверенно виляя рулем, съезжает с тротуара на проезжую часть, залихватски пересекает ее, не обращая на автомобили, и предсказуемо сталкивается с легковушкой.

И вот тут происходит самое интересное: удар машины по переднему колесу велосипеда полностью его дематериализует. На асфальт падает лишь парочка подшипников, правая педаль и гаечный ключ. И всё.

Куда делся сам велосипед? И почему его владелец не отлетел на десяток метров, а спокойно стоит на ногах? Магия, настоящая уличная магия...

Падение мотогонщика на скорости 340 км/ч попало на видео
Видео: Nissan Murano пролетел сквозь надземный пешеходный переход
#видео #авто