Загадочное исчезновение велосипеда после ДТП попало на видео

Что это, эпический провал китайской промышленности или удивительная восточная магия? Кто может объяснить, что тут происходит и почему? Вся Сеть сошлась в спорах и к единому ответу так и не пришла: фейк это или реальное видео. Давайте разбираться.

Присмотритесь-ка повнимательнее: вот велосипедист-китаец, неуверенно виляя рулем, съезжает с тротуара на проезжую часть, залихватски пересекает ее, не обращая на автомобили, и предсказуемо сталкивается с легковушкой.

И вот тут происходит самое интересное: удар машины по переднему колесу велосипеда полностью его дематериализует. На асфальт падает лишь парочка подшипников, правая педаль и гаечный ключ. И всё.

Куда делся сам велосипед? И почему его владелец не отлетел на десяток метров, а спокойно стоит на ногах? Магия, настоящая уличная магия...