Зеленский уволил украинского представителя в "минской группе"

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности представителя страны в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Безсмертного. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Следующее заседание контактной группы в Минске планируется на 21 августа, и пока неизвестно, кто будет представлять Украину в политической подгруппе. О причинах увольнения Безсмертного, который 9 июля сменил на этой должности Александра Моцыка, пока не сообщается.

Ранее Безсмертный уже представлял украинскую сторону в политической подгруппе на переговорах в Минске в 2015-2016 годах. В частности, он не раз заявлял, что поддерживает экономическую блокаду Донбасса, осуществляемую Киевом с весны 2017 года.