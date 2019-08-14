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14.08.2019 12:05
Рубрика: Легковые авто

Acura Type S показал будущее "заряженных" моделей марки

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Acura. Фото: Пресс-служба Acura.
Фото: Пресс-служба Acura.

Компания Acura напомнила о себе ярким концептом Type S, который является предвестником второго поколения TLX. Новинка воскресит традицию премиум-бренда выпускать не только дорогие (а от того порой скучные машины), но и их "заряженные" модификации с приставкой "Type S" в названии.

О силовом агрегате концепта ничего не сообщается, потому что в задачу Acura Type S входит демонстрация стилевых особенностей, которые в будущем появятся на моделях марки. Среди них однозначно: светодиодные фары Jewel Eye, дневные ходовые огни угловатой формы, пентагональная решётка радиатора.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Концепт имеет купеобразный профиль с длинным капотом, характерным для автомобилей с продольным расположением двигателя, короткий задний свес, широкую колею. По сравнению с актуальной генерацией Acura TLX, в силуэте концептуального автомобиля больше динамики. И дело здесь не в том, что это шоу-кар. Обратите внимание на аккуратную заднюю дверь, у которой нет дополнительной секции в остеклении: она переехала в заднюю стойку кузова.

Acura Type S Concept посажен на 21-дюймовые колёса, сквозь диски которых видны четырёхпоршневые тормозные механизмы Brembo.

Предполагается, что TLX Type S получит новый турбированный V6, который будет эксклюзивным для моделей премиум-марки (читай - не используется на автомобилях материнской Honda). Для "заряженных" версий будет доступна продвинутая система полного привода.

Вторая генерация Acura TLX, как ожидается, дебютирует в 2020 году, версия Type S появится чуть позднее.

Фото: Пресс-служба Acura.
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