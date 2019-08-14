Атамбаеву предъявлено обвинение по двум уголовным делам

Военная прокуратура Киргизии предъявила экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву обвинение в нарушении закона при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретения президентского офиса, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Слесарев.

Юрист рассказал, что Атамбаев подписывать уведомления не стал. В основу обвинений легли выводы депутатской комиссии, озвученные в ходе рассмотрения в парламенте вопроса о лишении бывшего президента неприкосновенности. По версии следствия, приобретение зданий под штаб-квартиру проходило с нарушением закона. Эти помещения, как и другие 120 объектов собственности экс-президента, были опечатаны по решению суда.

Напомним, строительство ТЭЦ на средства кредита Китая в размере 386 миллионов долларов сопровождалось громким скандалом. По обвинению в коррупции при заключении контракта были взяты под стражу высокопоставленные чиновники, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.

Между тем представитель Генпрокуратуры информировал, что Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти.