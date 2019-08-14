АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов

В базе Росстандарта появилось новое одобрение типа транспортного средства на семейство автомобилей Lada Granta. Некоторые СМИ поспешили сделать вывод, что АвтоВАЗ получил ОТТС на учебную модификацию и версию для людей с ограниченными возможностями, однако дело, кажется, совершенно в другом.

Если быть внимательным и не полениться через строку поиска на сайте с базой ОТТС поискать ранее полученные одобрения на Lada Granta, то без проблем найдём в списке упомянутые модификации. Другими словами, Lada Granta учебная (к слову, представлена на официальном сайте марки) и Granta с ручным управлением давно присутствуют в арсенале отечественного автопроизводителя.

Вот, например, одно из первых ОТТС для лиц с нарушением функций левой, правой или обеих ног, выданное в декабре 2015 года.

Интерес вызывает внесённая в список дополнительного оборудования телематическая система Lada Connect, доступная к установке на Granta, Vesta и Xray с осени 2018 года. Это "Российской газете" подтвердили официальные дилеры марки и представители компании. Для указанных моделей установка системы с абонентской платой за три года обойдётся в 25 125 рублей.

Стоит отметить, что ранее Lada Connect не фигурировала ни в одном из ОТТС на модели Lada. Можно предположить, что Granta получит новую версию исполнения, в которой Lada Connect будет устанавливаться с завода.

Напомним, Lada Connect - телематическая система с автозапуском, позволяющая дистанционно управлять автомобилем и дающая рекомендации по корректировке стиля езды для достижения оптимального расхода топлива.

В настоящее время семейство Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией, для которых доступны 87-, 98- и 106-сильные двигатели. Цена на модель начинается от 444 900 рублей.