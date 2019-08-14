Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева

Британский боксер Энтони Ярд заявил, что выиграет нокаутом у россиянина Сергея Ковалева и заберет титул чемпиона мира в полутяжелой весовой категории по версии WBO.

Бой Ковалева, владеющего поясом, и Ярда пройдет 24 августа на ледовой арене "Трактор" в Челябинске.

"Это будет лучший бой в истории, и мне приятно говорить о таких фактах. Ожидаю ли я нечестных трюков? Надо быть глупцом, чтобы ехать в другую страну и не ожидать подобного. Я видел, как работают судьи у нас в Великобритании, видел, какие странные решения они принимали в США. Но я не думаю об этом. Все мои мысли об одном: я приеду в Россию и выиграю нокаутом. И никак иначе", - сказал Ярд, чьи слова приводит Mirror.

"Я не говорю, что буду выбрасывать комбинации из 25 ударов, не буду говорить о том, в каком раунде он упадет, но, будьте уверены, Энтони Ярд приедет в Россию и победит нокаутом. Вот и все", - добавил он.

Ранее 36-летний Ковалев заявил, что намерен "подтвердить свой статус чемпиона мира".

"Надо выиграть достойно, зрелищно. Хочется, чтобы земляки увидели этот бой. Да и мне, как жителю моего родного Челябинска, хочется, чтобы этот бой запомнился на долгие годы для тех, кто туда придет посмотреть воочию. Бой дома - это давление и пресс. Можно сказать, что это дополнительная ответственность. Я должен совладать с собой и в первую очередь психологически", - цитирует Ковалева пресс-служба "РМК Боксинг Промоушен".

На профессиональном ринге Ковалев одержал 33 победы, в том числе 28 нокаутом, потерпел три поражения и один поединок свел вничью. На счету 29-летнего Ярда 18 побед, включая 17 нокаутом, в 18 боях.