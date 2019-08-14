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14.08.2019 10:02
Рубрика: В мире

Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов

Текст: Андрей Васильев
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам бывшего спикера парламента Грузии, названная главой грузинского правительства Мамукой Бахтадзе и подтвержденная директором ассоциации "Турпомощь" Александром Осауленко цифра в 60 миллионов долларов является "очень заниженной". Кстати, по прогнозам Осауленко, в августе, в разгар туристического сезона, потери грузинского бюджета вырастут еще на 10 процентов.

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Бурджанадзе сослалась на мнение экспертов, утверждающих о потерях на сумму примерно в 700 миллионов долларов. Об этом, по ее мнению, свидетельствует и сильное падение курса лари к доллару. 20 июня, в день начала антироссийских протестов в Тбилиси, спровоцировавших отток граждан РФ из этой страны, Национальный банк Грузии установил курс в 2,82 лари за доллар.

21 июня президент России Владимир Путин ввел запрет на авиаперелеты в Грузию. Он начал действовать с 8 июля.

По данным грузинского статистического управления, на которое ссылается РИА Новости, в 2018 году каждый пятый турист, посетивший Грузию (21 процент от общего числа) приехал из России.

В мире экс-СССР Грузия
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