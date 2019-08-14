Быстров: Побольше бы Бакаевых в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" и российской сборной, ныне эксперт "Матч ТВ" Владимир Быстров в интервью "РГ" оценил игру "красно-белых" на старте сезона и похвалил десятого номера москвичей Зелимхана Бакаева.

Что может помешать "Спартаку" пройти "Тун"?

Владимир Быстров: Выездная победа с тремя голами - хороший задел перед ответным матчем. Думаю, у "Спартака" отличные шансы на выход в следующий раунд. Главное не расслабляться.

"Спартак" два матча подряд забивает по три мяча. Можно сказать, что команда потихоньку выздоравливает?

Владимир Быстров: Пока рано так говорить. С тем же "Туном" спартаковцы пропустили дважды, с "Ахматом" после их гола слегка тревожно стало. Но после всех последних трансферов команда стала сильнее. Меня впечатлила победа в Грозном, потому что далеко не каждому удается взять там три очка.

Нет ощущения, что "Спартак" слишком сильно зависим от Зелимхана Бакаева?

Владимир Быстров: Даже если это и так, что в этом плохого? Наоборот, здорово, что есть такой футболист. Это идет только в плюс команде. Она начинает играть зрелищнее, болельщикам приятнее смотреть на нее. Чем больше будет Бакаевых - тем лучше.

А ему не рано становиться лидером "Спартака"?

Владимир Быстров: Да нет. Он здорово проявил себя в Туле, на предсезонном турнире в Австрии. Да и в начале сезона, даже в тех матчах, в которых "Спартак" не добивался результата, Бакаев был активен. Кто-то говорит, что он мало обороняется. Но пусть он вообще не защищается и забивает голы.

Что скажете о Шюррле?

Владимир Быстров: Он хорошо сыграл в Грозном, но пока рано делать выводы. То, что это качественный футболист - никто не спорит. Он опытный, здорово видит поле, владеет передачей, ударом. Да, у него было определенное затишье в карьере. И сейчас он вновь может о себе заявить и вернуться на топ-уровень.

Кого еще отметите в нынешнем "Спартаке"?

Владимир Быстров: Уверенно действует Максименко. Это хорошо для "Спартака", что у него есть такой одаренный молодой вратарь.

При этом клуб хотел пригласить Гилерме.

Владимир Быстров: Ну какой Гилерме? Есть Максименко, Селихов, Ребров. Все с этой позицией у "Спартака" в порядке.