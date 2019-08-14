Адвокаты просили изменить меру пресечения Абызову на не связанную с содержанием в СИЗО. Сам бывший министр, выступавший в суде по видео-конференц-связи из следственного изолятора, попросил отпустить его под домашний арест. Он заявил, что не собирается влиять на ход справедливого расследования дела и куда-либо скрываться.

В свою очередь, следователь и представитель прокуратуры настаивали на законности решения суда первой инстанции. Басманный районный суд в июле продлил меру пресечения Михаилу Абызову и остальным фигурантам дела на 3 месяца, до 25 октября.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек: экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Никто из фигурантов, в том числе и бывший министр, своей вины не признал.