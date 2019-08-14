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14.08.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал самый негативный сценарий для рубля

Текст: Георгий Панин
Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новость о том, что американцы отложили введение пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря, была с энтузиазмом принята участниками рынка. Рубль на этой новости вчера несколько укрепился и, даже, смог преодолеть отметку 65 рублей за доллар.

Фото: iStock
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Но для длительного укрепления национальной валюты необходимо что-то более весомое. Например, полное прекращение торговых войн, а не разовый жест со стороны американцев. Ведь пошлины не отменили. Их всего лишь перенесли. И никто сегодня не гарантирует, что вслед за передышкой наступит перемирие.

Разрастающаяся американо-китайская торговая война вызывает серьезные опасения относительно замедления мировой экономики. Что не может не сказаться и на нашем финансовом рынке, и на российской экономике. В такой обстановке мы не исключаем падения курса рубля по отношению и к доллару, и евро. Что и происходило всю прошлую неделю и в начале этой.

Прибавьте к этому новые американские санкции, направленные против российского госдолга, уже включенные в новый оборонный бюджет США. Они вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с падением цен на нефть, будет способствовать снижению курса рубля, падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ.

Доллар опустился ниже 65 рублей

А если еще ЦБ РФ для поддержки замедляющейся экономики несколько раз понизит ключевую ставку, это может привести к скачку инфляции, что еще больше надавит на курс рубля. Он будет снижаться, вероятно, в несколько этапов. Этот процесс, не исключено, растянется на год-полтора. И тогда перспективы нашей валюты до конца года могут оказаться совсем нерадостными. В случае неудачного стечения внешних факторов рубль может подешеветь до 77 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

Драматическая эскалация торговой войны уже привела к резкому снижению котировок высокодоходных и рисковых активов (инструменты фондового рынка, сырье, сырьевые валюты, активы развивающихся рынков) и заметному росту спроса на защитные активы (золото, японская йена, швейцарский франк). По мере разрастания торговых конфликтов и дальнейшего замедления мировой экономики эти тенденции будут только усиливаться.

Фото: iStock
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Что касается прогнозов на среду, 14 августа, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках евро по отношению к рублю. Так в 12:00 мск будет опубликован большой блок данных по Еврозоне, включая ВВП и изменения занятости. Если данные окажутся заметно лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление евро, в том числе и к рублю.

Публикации значимой макроэкономической статистики по экономике США на сегодня не запланировано.

Экономика Финансы Валютный рынок
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