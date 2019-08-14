Та автокатастрофа для всех нас уже 29 лет - боль, предупреждение, напоминание о строчках песни самого Виктора Цоя: "Следи за собой, будь осторожен"... Уже позднее выяснилось, и теперь мы знаем, что этой автокатастрофе способствовали (как назло!) сразу несколько случайно совпавших моментов.

1. Накануне Виктор Цой и Юрий Каспарян завершили запись очередного альбома, и вечером 14 августа друг Виктора собрал инструменты, взял драм-машину, порто-студию, оригинал записи (диск потом выйдет под названием "Черный альбом" и уехал в Ленинград).

2. На радостях Цой решил провести следующий день "по-спортивному" и поэтому с утра поехал на рыбалку.

3. Рыбалку при этом Цой не очень любил, как и его друзья. Ездил с ним только давний приятель Андрей Хорев. В тот день Дрюни (так его звали тогда, а ныне он - уже доктор философии Калифорнийского университета) рядом не оказалось.

4. Всю зиму и весну 1990 года группа "Кино" провела в непрерывных концертах по стране. Это случилось после успеха фильма "Игла" (в 2010 году режиссер оригинальной ленты Рашид Нугманов выпустил в прокат и "Иглу Remix", сняв еще и дополнительные эпизоды и добавив больше песен) и появления в группе нового директора Юрия Айзеншписа. Тот "зарядил" сразу столько гастролей по СССР и в США, что Виктор смог наконец исполнить свою давнюю мечту - купил первую машину. Кстати, в тот роковой день в Юрмале было особенно жарко - самый душный день месяца пришелся, как рассказывали, именно на 15 августа. 28 градусов и видимость "ограниченная"...

На ту рыбалку Виктор хотел взять и своего единственного сына Сашу. Именно ему он посвятил песню "Саша" (она попала в альбом "46"): "Саша знает много книжек про героев и про честь. Саша хочет стать героем, а он такой и есть". Но мальчик не хотел просыпаться рано, капризничал, и это спасло ему жизнь. Или наоборот: если бы Виктор ехал вместе с пятилетним сынишкой, то не гнал бы так быстро...

Теперь Александру Цою - 34. Он тоже занимается музыкой, играет на гитаре, пишет свои песни, но предпочитает выступать под псевдонимом Александр Молчанов. Некоторое время он жил в Москве, работал программистом на Первом канале, играл в группе Para bellvm, но затем вернулся в Питер. Владеет собственным музыкальным клубом, и хотя внешне не очень похож на отца, но характеры схожие - Молчанов старается не привлекать к себе внимания, замкнут и не очень общителен. Хотя прошлой осенью попробовал участвовать в подготовке программы "Симфоническое кино". Это проект затеял Юрий Каспарян. Песни "Кино" звучат в исполнении классических музыкантов. И хорошо, что Цой-младший в этой работе тоже участвует.

Как сложилась судьба музыкантов "Кино"? Алексей Рыбин (тот, кто был с Виктором Цоем в самом начале, когда группа была дуэтом) поступил в вуз, жил в США, вернулся в Россию и нашел себя в кино уже как в жанре искусства. Писал сценарии, был креативным продюсером сериалов, а два года назад снял свой первый полный метр "Скоро все кончится", который был высоко оценен критиками. И уже как режиссер получил награду на кинофестивале "Дубль дв@". А 30 июня этого года возродил их общую с Цоем группу "Гарин и гиперболоиды". Снова поет и играет на гитаре вместе с бывшими участниками "Зоопарка" и "Ночных снайперов".

Басист "Кино" Игорь Тихомиров потом играл в "Джунглях" и "ДДТ", стал звукорежиссером. Тоже пишет музыку для кино. Ну а Георгий (Густав) Гурьянов после смерти Виктора Цоя переключился с музыки на живопись. Его картины отлично продавались на аукционах в Европе и США. Ушел из жизни 20 июля 2013 года - причиной тому стали сразу два онкологических заболевания и гепатит С.

От онкологического заболевания скончалась первая жена Виктора Цоя - Марианна. Деловая, решительная, мудрая и волевая. Часть успеха "Кино" - заслуга и ее, ставшей первым менеджером группы.

Вторая, гражданская жена Виктора москвичка Наталья Разлогова после его гибели решила уехать в США...

Мама, Валентина Васильевна, душевная, искренняя, светлая, хлебосольная. После гибели Виктора ее навещали его друзья, она поила всех чаем, слушала, рассказывала... Гордилась сыном, а плакала, наверное, только после того, как все уйдут...

Штрих к портрету

Сохранить достоинство

Известный питерский журналист Михаил Садчиков рассказал Виталию Калгину, лучшему биографу Виктора Цоя:

- Цой всегда был начеку, а в отношении заграницы - тем более. Он - один из немногих, у кого хватало сил не ехать при каждом удобном и неудобном случае. И предпочитал если уж ехать, то тратить гонорары на фирменные сигареты, бары, концерты, а не голодать из жадности. Помню, спросил у него как-то: "Почему вы избегаете заграницы?" И услышал в ответ: "Не хочется терять свое достоинство. Чем ехать на таких кабальных условиях в роли бедного советского артиста, лучше не ехать вообще... А путешествовать можно и туристом, благо друзей у нас по всему миру хватает".

Кстати

Это наша юность

Теперь песни Виктора Цоя будет петь и рэпер Баста. Сам он объяснил это так:

- Цой - это наша юность. В том времени остались наши переживания! Это - безумная ностальгия, очень много самых разных человеческих чувств и эмоций. Первая песня "Кино", которую я услышал, - "Пачка сигарет". Ее и еще несколько треков я исполню на концерте в Кремле.