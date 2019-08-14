Концерты Доминго в США отменили из-за скандала

Оркестр Филадельфии и опера Сан-Франциско отменили выступления Пласидо Доминго после сообщений девяти женщин о домогательствах со стороны великого певца, а администрация Оперы Лос-Анджелеса (LA Opera) заявила во вторник, что начнет собственное расследование. Ее представители сообщили, что наймут стороннего адвоката для расследования "обвинений" против Доминго.

"Пласидо Доминго уже более трех десятилетий является динамичной творческой фигурой в жизни оперы Лос-Анджелеса и в художественной культуре Лос-Анджелеса, - говорится в сообщении компании. - Тем не менее, мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы создать профессиональную среду, где все наши сотрудники и художники чувствовали бы себя одинаково комфортно, ценились и уважались".

Отменив приглашение Доминго петь на открытии нового сезона 18 сентября, Филадельфийский оркестр выступил с заявлением: "Мы стремимся обеспечить безопасную, уважительную и подходящую обстановку для оркестра и персонала, для сотрудничающих с нами артистов и композиторов, и для нашей аудитории и сообществ". Опера Сан-Франциско заявила, что откажется от аншлагового концерта 6 октября с участием Доминго, который должен был ознаменовать 50-летие его сотрудничества с компанией.

Администрация нью-йоркской Метрополитен Опера со своей стороны дала понять, что будет ждать результатов расследования LA Opera "прежде чем принимать какие-либо окончательные решения о будущем мистера Доминго в Метрополитене", где он должен выступить в сентябре. В апреле Метрополитен Опера провела "ужин в смокингах" для поклонников Доминго, где цены на места начинались с 2500 долларов. Он должен сыграть главную роль в "Макбете" в трех спектаклях в сентябре и октябре. "Мы очень серьезно относимся к обвинениям в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью", - говорится в заявлении оперного театра.

Его присутствие ожидается на Зальцбургском фестивале в Австрии, где Доминго должен появиться 31 августа. Президент фестиваля Хельга Рабл-Штадлер сказала, что организаторы согласились с тем, что он должен выступить, как и планировалось. "Я знаю Пласидо Доминго более 25 лет, - сказала Рабл-Штадлер в своем заявлении. - В дополнение к его артистической компетентности, я была впечатлена с самого начала его благодарным отношением ко всем сотрудникам фестиваля. Я считаю, что на самом деле неправильно и морально безответственно выносить категоричные суждения на данном этапе".

Напомним, что во вторник агентство The Associated Press опубликовало большую статью, в которой содержатся признания многочисленных женщин, обвинивших оперную легенду в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении, начиная с 1980-х годов. Доминго был генеральным директором Оперы Лос-Анджелеса с 2003 года и ранее занимал должность ее художественного руководителя. Эти должности давали ему право не только играть роли, но и, по словам его обвинителей, единолично набирать певцов в спектакли и решать их карьерную судьбу.

Некоторые из женщин рассказали AP, что Доминго использовал свою власть в Опере Лос-Анджелеса и в других местах, чтобы попытаться заставить их вступить в сексуальные отношения, а некоторые заявили на условиях анонимности, что Доминго наказывал их профессионально, если они отказывались от его предложений. Бывшая меццо-сопрано Патриция Вульф, единственная обвинительница, которая решилась назвать свое имя, сказала AP, что Доминго "неуместно вел" себя с ней, когда она работала в Вашингтонской опере. По ее словам, даже после того, как она неоднократно отказывалась от его предложений, певец настойчиво продолжал добиваться близости и часто стучал в дверь ее гардеробной, вызывая у нее чувство страха выйти наружу.

Сам Пласидо Доминго отрицает обвинения и заявляет, что все "происходило по обоюдному согласию".