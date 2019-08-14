Концерты Доминго в США отменили из-за скандала

"Пласидо Доминго уже более трех десятилетий является динамичной творческой фигурой в жизни оперы Лос-Анджелеса и в художественной культуре Лос-Анджелеса, - говорится в сообщении компании. - Тем не менее, мы стремимся сделать все от нас зависящее, чтобы создать профессиональную среду, где все наши сотрудники и художники чувствовали бы себя одинаково комфортно, ценились и уважались".
Отменив приглашение Доминго петь на открытии нового сезона 18 сентября, Филадельфийский оркестр выступил с заявлением: "Мы стремимся обеспечить безопасную, уважительную и подходящую обстановку для оркестра и персонала, для сотрудничающих с нами артистов и композиторов, и для нашей аудитории и сообществ". Опера Сан-Франциско заявила, что откажется от аншлагового концерта 6 октября с участием Доминго, который должен был ознаменовать 50-летие его сотрудничества с компанией.
Администрация нью-йоркской Метрополитен Опера со своей стороны дала понять, что будет ждать результатов расследования LA Opera "прежде чем принимать какие-либо окончательные решения о будущем мистера Доминго в Метрополитене", где он должен выступить в сентябре. В апреле Метрополитен Опера провела "ужин в смокингах" для поклонников Доминго, где цены на места начинались с 2500 долларов. Он должен сыграть главную роль в "Макбете" в трех спектаклях в сентябре и октябре. "Мы очень серьезно относимся к обвинениям в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью", - говорится в заявлении оперного театра.
Его присутствие ожидается на Зальцбургском фестивале в Австрии, где Доминго должен появиться 31 августа. Президент фестиваля Хельга Рабл-Штадлер сказала, что организаторы согласились с тем, что он должен выступить, как и планировалось. "Я знаю Пласидо Доминго более 25 лет, - сказала Рабл-Штадлер в своем заявлении. - В дополнение к его артистической компетентности, я была впечатлена с самого начала его благодарным отношением ко всем сотрудникам фестиваля. Я считаю, что на самом деле неправильно и морально безответственно выносить категоричные суждения на данном этапе".
Напомним, что во вторник агентство The Associated Press опубликовало большую статью, в которой содержатся признания многочисленных женщин, обвинивших оперную легенду в сексуальных домогательствах и ненадлежащем поведении, начиная с 1980-х годов. Доминго был генеральным директором Оперы Лос-Анджелеса с 2003 года и ранее занимал должность ее художественного руководителя. Эти должности давали ему право не только играть роли, но и, по словам его обвинителей, единолично набирать певцов в спектакли и решать их карьерную судьбу.
Некоторые из женщин рассказали AP, что Доминго использовал свою власть в Опере Лос-Анджелеса и в других местах, чтобы попытаться заставить их вступить в сексуальные отношения, а некоторые заявили на условиях анонимности, что Доминго наказывал их профессионально, если они отказывались от его предложений. Бывшая меццо-сопрано Патриция Вульф, единственная обвинительница, которая решилась назвать свое имя, сказала AP, что Доминго "неуместно вел" себя с ней, когда она работала в Вашингтонской опере. По ее словам, даже после того, как она неоднократно отказывалась от его предложений, певец настойчиво продолжал добиваться близости и часто стучал в дверь ее гардеробной, вызывая у нее чувство страха выйти наружу.
Сам Пласидо Доминго отрицает обвинения и заявляет, что все "происходило по обоюдному согласию".