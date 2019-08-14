Косачев прокомментировал угрозы Вашингтона выйти из ВТО

США не настроены на экономическое сотрудничество с другими странами, они стремятся самостоятельно писать правила для глобальной экономики, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), "если это потребуется", чтобы другие страны не использовали организацию для своего обогащения за счет США.

Косачев напомнил, что несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома уже говорил об этом применительно к Китаю. Тогда это заявление наделало много шума, но было воспринято как элемент двустороннего американо-китайского спора по торговым вопросам.

"Однако нынешняя администрация США не только поднимает проблему с двустороннего на глобальный уровень, но и открыто заявляет, что американцам "закон не писан" и что их уже не устраивают правила, согласованные на многосторонней основе в рамках ВТО", - отметил сенатор.

По его словам, подобный подход применяется не только в сфере экономики. "Точно так же разногласия с Россией по ДРСМД были цинично использованы США для реального разрушения этого и возможного разрушения идущего за ним Договора об СНВ в дальнейшем", - напомнил Косачев.

Он считает, что цель Вашингтона применительно к ВТО "опять банальна" - "писать правила для глобальной экономики" из Вашингтона для всех других стран мира. "И это очередная угроза миру, исходящая из Вашингтона", - подчеркнул Косачев.