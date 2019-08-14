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14.08.2019 11:14
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал угрозы Вашингтона выйти из ВТО

Текст: Галина Мисливская
США не настроены на экономическое сотрудничество с другими странами, они стремятся самостоятельно писать правила для глобальной экономики, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сенатор прокомментировал РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа о том, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), "если это потребуется", чтобы другие страны не использовали организацию для своего обогащения за счет США.

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Косачев напомнил, что несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома уже говорил об этом применительно к Китаю. Тогда это заявление наделало много шума, но было воспринято как элемент двустороннего американо-китайского спора по торговым вопросам.

"Однако нынешняя администрация США не только поднимает проблему с двустороннего на глобальный уровень, но и открыто заявляет, что американцам "закон не писан" и что их уже не устраивают правила, согласованные на многосторонней основе в рамках ВТО", - отметил сенатор.

По его словам, подобный подход применяется не только в сфере экономики. "Точно так же разногласия с Россией по ДРСМД были цинично использованы США для реального разрушения этого и возможного разрушения идущего за ним Договора об СНВ в дальнейшем", - напомнил Косачев.

Он считает, что цель Вашингтона применительно к ВТО "опять банальна" - "писать правила для глобальной экономики" из Вашингтона для всех других стран мира. "И это очередная угроза миру, исходящая из Вашингтона", - подчеркнул Косачев.

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