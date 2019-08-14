Меркель заявила о завершении политической карьеры в 2021 году

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена завершить активную политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.

Об этом она заявила во время встречи с читателями газеты Ostsee-Zeitung, состоявшейся во вторник в городе Штральзунд. "Я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью не буду", - цитирует Меркель ТАСС. Она также подчеркнула, что не претендует на посты в Германии и в Евросоюзе.

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года.

Напомним, в июле Ангела Меркель отметила 65-летие. На высоком посту она находится уже четырнадцатый год и относится к числу наиболее могущественных и влиятельных политиков мира. Фотограф Даниэль Бискуп, который сопровождает Меркель с 1990 года, вспоминает, как поначалу с второстепенных ролей она в последующем стала определять политику страны.