Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию. Оно отправлено из тюрьмы, где содержится подозреваемый в массовом убийстве, некоему Алану, который, в свою очередь, разместил его копию на одном из сайтов в интернете.

В своем письме обвиняемый пишет о своей поездке в Россию в 2015 году, перечисляя свои любимые места, такие, как Санкт-Петербург, вид из церкви на склоне в Москве и монастырь возле небольшого, неназванного им города. Он также перечисляет свои любимые русские песни и обсуждает, кто вдохновил и повлиял на его политические и социальные взгляды. По его словам, "в данный момент он мало что делает" и не может "вдаваться в подробности", поскольку охранники конфисковали его предыдущее письмо "для использования в качестве доказательства".

28-летний австралиец Брентон Таррант обвиняется в совершении 51-го убийства, сорока покушениях на убийство и в одном террористическом акте во время стрельбы в двух мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года. Он содержится в изоляции в тюрьме Окленда в Пареморемо.

Его письмо, выдержки из которого попали в СМИ, вызвало резкую реакцию премьер-министра, судебных властей Новой Зеландии и общественности. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн признала, что "что-то пошло не так, если обвиняемому было позволено отправить такое письмо". "Каждый новозеландец рассчитывает, что этот человек не сможет поделиться своим ненавистным посланием из тюрьмы. Это (преступник), у которого есть очень конкретная цель в плане распространения своей пропаганды, поэтому мы должны были быть к этому готовы", - заявила Ардерн.

Департамент исправительных учреждений заявил, что обвиняемый в нападениях на мечеть в Крайстчерче больше не сможет отправлять или получать почту после того, как ему удалось переслать письмо своему стороннику из тюремной камеры. "Я признаю, что это письмо не должно было быть отправлено, - заявила в свою очередь исполнительный директор тюремного учреждения Кристина Стивенсон в своем заявлении для СМИ. - Я хотела бы извиниться за страдания, которые это вызвало у тех, кто пострадал от трагических событий 15 марта".