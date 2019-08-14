Новости

Вышел трейлер экранизации песни Джорджа Майкла - с Эмилией Кларк 16:00
Технологические проекты для господдержки выберет межведомственная комиссия 16:00
В каких городах самые дешевые квартиры-студии в новостройках 15:56
В Санкт-Петербурге загорелись торговые павильоны с автотоварами 15:54
В Подмосковье мужчина признался в убийстве тещи 10 лет назад 15:53
В Кузбассе задержали дебошира, поджегшего полицейского 15:51
В Белогорском районе Крыма сгорело 150 гектаров леса 15:47
Руни вылечится от алкоголизма ради семьи 15:46
АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов 15:45
В Рязани открылся самый большой в стране музей Солженицына 15:38
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно 15:37
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию 15:36
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе 15:34
В Санкт-Петербурге итальянских туристов стало вдвое больше 15:34
Москвич сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes 15:32
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено дело 15:30
БК "Химки" приобрели шведского форварда из НБА 15:28
Под Ачинском возобновили движение поездов 15:28
Представитель Джигарханяна прокомментировал госпитализацию артиста 15:27
В Крыму осуждена группа интернет-наркодилеров 15:23
В Подмосковье откроют кадетский класс Следственного комитета 15:19
Киевское "Динамо" уволило главного тренера Хацкевича после вылета из ЛЧ 15:15
Трамп обеднел на пять миллиардов долларов 15:15
Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате 15:15
В Сочи ребенок сломал ногу, катаясь в море на "плюшке" 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 15:36
Рубрика: В мире

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Текст: Андрей Васильев

Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, во время которых были убиты более 50 человек, как сообщает издание Stuff, написал письмо в Россию. Оно отправлено из тюрьмы, где содержится подозреваемый в массовом убийстве, некоему Алану, который, в свою очередь, разместил его копию на одном из сайтов в интернете.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
В Казани боевиков "ИГ" арестовали за подготовку теракта

В своем письме обвиняемый пишет о своей поездке в Россию в 2015 году, перечисляя свои любимые места, такие, как Санкт-Петербург, вид из церкви на склоне в Москве и монастырь возле небольшого, неназванного им города. Он также перечисляет свои любимые русские песни и обсуждает, кто вдохновил и повлиял на его политические и социальные взгляды. По его словам, "в данный момент он мало что делает" и не может "вдаваться в подробности", поскольку охранники конфисковали его предыдущее письмо "для использования в качестве доказательства".

28-летний австралиец Брентон Таррант обвиняется в совершении 51-го убийства, сорока покушениях на убийство и в одном террористическом акте во время стрельбы в двух мечетях Крайстчерча 15 марта 2019 года. Он содержится в изоляции в тюрьме Окленда в Пареморемо.

Два человека в Швеции получили письмо с подозрительным белым порошком

Его письмо, выдержки из которого попали в СМИ, вызвало резкую реакцию премьер-министра, судебных властей Новой Зеландии и общественности. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн признала, что "что-то пошло не так, если обвиняемому было позволено отправить такое письмо". "Каждый новозеландец рассчитывает, что этот человек не сможет поделиться своим ненавистным посланием из тюрьмы. Это (преступник), у которого есть очень конкретная цель в плане распространения своей пропаганды, поэтому мы должны были быть к этому готовы", - заявила Ардерн.

Департамент исправительных учреждений заявил, что обвиняемый в нападениях на мечеть в Крайстчерче больше не сможет отправлять или получать почту после того, как ему удалось переслать письмо своему стороннику из тюремной камеры. "Я признаю, что это письмо не должно было быть отправлено, - заявила в свою очередь исполнительный директор тюремного учреждения Кристина Стивенсон в своем заявлении для СМИ. - Я хотела бы извиниться за страдания, которые это вызвало у тех, кто пострадал от трагических событий 15 марта".

В мире Океания Новая Зеландия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал требования Минобрнауки к ученым
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Кремле высказались об идее четырехдневной рабочей недели
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка