Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта

Kia опубликовала первые фотографии обновлённого внедорожника Mohave, который за все свои 11 лет существования пережил всего одно обновление. Корейцы провели полный комплекс процедур по омоложению, и теперь проверенный временем "рамник" выглядит вполне современно.

В апреле на автосалоне в Сеуле Kia показала шоу-кар Kia Mohave Masterpiece, что было истолковано однозначно - ждите скорого обновления Mohave. Дождались. Серийная версия внедорожника отличается от концепта немногим: решёткой радиатора (узор, меньшее количество хрома), увеличенной прорезью под ней, световыми элементами в противотуманках. Задняя часть осталась такой же, как у Mohave Masterpiece. Стоит отметить, что в процессе обновления Kia Mohave получил не только новый пластиковый обвес и оптику, но и новые капот, крылья, крышку багажника.

Шильдик на пятой двери указывает на то, что Kia Mohave ‘2020 сохранит трёхлитровый турбодизельный V6, который, вероятно, прошёл процедуры модернизации и стал по крайней мере экологичнее. Мощность мотора у нынешнего Mohave составляет 250-260 л.с. в зависимости от рынка. В России, к примеру, продаётся 250-сильный вариант внедорожника, купить который можно начиная от 2 619 900 рублей. Во всех комплектациях "шестёрка" доступна только с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Полный привод предусмотрен также во всех комплектациях.

Публичный дебют обновлённого Kia Mohave, салон которого всё ещё не рассекречен, состоится в рамках автосалона во Франкфурте 10 сентября 2019 года.