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14.08.2019 15:11
Рубрика: В мире

Президент США приостановил новые пошлины на импорт из КНР до Рождества

Текст: Константин Волков
Президент США Дональд Трамп взял на себя в торговой войне с Китаем роль Санта Клауса, заявив журналистам, что отложит повышение пошлин на китайский товары, ввозимые в Америку, чтобы "избежать негативного влияния на американских покупателей". Офис торгового представителя США (министерство, курирующее американскую торговлю) уточнило слова президента, объявив, что пошлины не будут подняты до 15 декабря. При этом особо отмечается, что благодарные покупатели должны воздержаться "до последнего момента" от приобретения сделанных в КНР сотовых телефонов, ноутбуков, игровых видеоприставок, мониторов, обуви и одежды.
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Заявление вызвало рост индекса Доу-Джонса на американских биржах на 1,4 процента. В частности, акции Apple, сильно пострадавшей в ходе торговой войны, поднялись примерно на 5 процентов. Также выросли индексы азиатских бирж в Токио, Сеуле, Гонконге и Сингапуре, хотя и не столь значительно.

Фото: iStock
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Речь идет о планируемом Вашингтоном повышении пошлин на 10 процентов на китайский импорт в объеме 300 миллиардов долларов, поскольку Китай не выполнил, по мнению администрации США, свое обещание закупать больше американской сельхозпродукции. Как написал Трамп в своем Twitter, "КНР заявила, что станет покупать больше продукции у наших замечательных американских фермеров, но не выполнили обещания. Может быть, ситуация изменится…".

До заявления Трампа предполагалось, что решение вступит в силу уже 1 сентября. Под санкции подпадали в том числе смарт-часы, сделанные Apple и Fitbit, смарт-колонки от Amazon и Apple и другие девайсы.

Эксперты надеются, что нынешний шаг Трампа говорит о возможном ослаблении торговой войны, однако это лишь предположение.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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