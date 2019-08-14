Президент США приостановил новые пошлины на импорт из КНР до Рождества

Заявление вызвало рост индекса Доу-Джонса на американских биржах на 1,4 процента. В частности, акции Apple, сильно пострадавшей в ходе торговой войны, поднялись примерно на 5 процентов. Также выросли индексы азиатских бирж в Токио, Сеуле, Гонконге и Сингапуре, хотя и не столь значительно.

Речь идет о планируемом Вашингтоном повышении пошлин на 10 процентов на китайский импорт в объеме 300 миллиардов долларов, поскольку Китай не выполнил, по мнению администрации США, свое обещание закупать больше американской сельхозпродукции. Как написал Трамп в своем Twitter, "КНР заявила, что станет покупать больше продукции у наших замечательных американских фермеров, но не выполнили обещания. Может быть, ситуация изменится…".

До заявления Трампа предполагалось, что решение вступит в силу уже 1 сентября. Под санкции подпадали в том числе смарт-часы, сделанные Apple и Fitbit, смарт-колонки от Amazon и Apple и другие девайсы.

Эксперты надеются, что нынешний шаг Трампа говорит о возможном ослаблении торговой войны, однако это лишь предположение.