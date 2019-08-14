Прокуратура обыскала дом бывшего вице-канцлера Австрии

Прокуратура Австрии провела обыски в доме бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Жилье его соратника Йоханна Гуденуса также подвергли досмотру.

Штрахе проходит по уголовному делу о коррупции, связанному с назначением некоего высокопоставленного члена Австрийской партии свободы в совет управляющих игорного предприятия Casinos Austria. Это назначение могло позволить компании заранее знать об изменениях в австрийском законодательстве, касающихся игорного бизнеса, отмечает Der Standard.

Напомним, Штрахе со скандалом покинул свой пост после аферы с видео на Ибице. Там он встречался с мнимой племянницей российского олигарха с латвийским паспортом и обсуждал поддержку партии "Свобода" перед парламентскими выборами 2017 года, предлагая инвесторам взамен господряды в строительстве и приобретение акций популярного австрийского издания. Канцлер Австрии Себастьан Курц объявил тогда о необходимости проведения досрочных выборов.