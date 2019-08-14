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14.08.2019 11:38
Рубрика: Дороги

ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы

Текст: Сергей Жуков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Центр организации дорожного движения опубликовал адреса видеокамер, появившихся на столичных дорогах. Всего в списке - 22 новые точки.

Фото: Jae Young Ju / Istock
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Как сообщает пресс-служба ЦОДД, камеры перенесли с улиц, где нарушений больше нет. Взамен там оставили муляжи.

Адреса улиц, где теперь установлены новые камеры, можно увидеть в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД. Устройства фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов и езду по выделенным полосам.