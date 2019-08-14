ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы

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Центр организации дорожного движения опубликовал адреса видеокамер, появившихся на столичных дорогах. Всего в списке - 22 новые точки.
Как сообщает пресс-служба ЦОДД, камеры перенесли с улиц, где нарушений больше нет. Взамен там оставили муляжи.
Адреса улиц, где теперь установлены новые камеры, можно увидеть в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД. Устройства фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов и езду по выделенным полосам.
По 22 адресам появились камеры – фиксируют нарушения скоростного режима, непропуск пешеходов, движение по выделенке. Камеры перенесли с других мест, там, где нарушений больше не фиксируется, на их местах оставили активные муляжи. pic.twitter.com/pucmwd8bB0— ЦОДД (@gucodd) 14 августа 2019 г.