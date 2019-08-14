ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения опубликовал адреса видеокамер, появившихся на столичных дорогах. Всего в списке - 22 новые точки.

Как сообщает пресс-служба ЦОДД, камеры перенесли с улиц, где нарушений больше нет. Взамен там оставили муляжи.

Адреса улиц, где теперь установлены новые камеры, можно увидеть в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД. Устройства фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов и езду по выделенным полосам.