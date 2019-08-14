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14.08.2019 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозрительный анализ

Эксперта, признавшего погибшего мальчика пьяным, освободили от наказания
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(7938)
Совершенно неожиданно для пострадавшей семьи закончилось рассмотрение в Мособлсуде жалобы на приговор экс-заведующему отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный Михаила Клейменова. Это тот самый эксперт, который два года назад признал пьяным погибшего в дорожной аварии шестилетнего мальчика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медику, приговоренному Щелковским судом Подмосковья к десяти месяцам исправительных работ за халатность, вышестоящий суд списал срок наказания "из-за истечения срока давности".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Такое мягкое наказание не устроило потерпевшую сторону. Результаты апелляции ошарашили отца погибшего мальчика, Романа Шимко, еще сильнее, чем первоначальный приговор. Услышав решение судьи, он решил покинуть заседание, обвинив суд в несправедливости. И был оштрафован на 2,5 тысячи рублей "за недостойное поведение во время приговора".

Кстати, Клейменов вообще не появился на рассмотрении своего дела в Мособлсуде.

Получается, что виновник отмененной экспертизы по делу "пьяного мальчика" вообще не понес наказания? Ведь он ни одного дня после вынесения приговора в мае этого года не был привлечен к исправительным работам. Зато продолжал исполнять свои обязанности.

Громкое дело судмедэксперта Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, получило в 2017 году большой общественный резонанс. Эксперт якобы обнаружил 2,7 промилле в организме погибшего малыша. Но эта "халатность" была выявлена только спустя два месяца после аварии - когда родственники мальчика опубликовали то самое заключение Клейменова.

Как установило следствие, Клейменов, проведя посмертную экспертизу, "ненадлежащим образом изъял образец крови погибшего мальчика". В результате в образец попала спиртообразующая микрофлора, которая привела к процессу спиртового брожения. Эксперт должен был провести дополнительное биохимическое исследование. Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что в рамках уголовного дела 18 экспертов провели комплексную судебную экспертизу. Это в какую же сумму обошлась она государству? Сам Клейменов за это не заплатил ни копейки.

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Виновницу аварии Ольгу Алисову суд приговорил к трем годам колонии-поселения, а также постановил взыскать в пользу отца погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Алисова своей вины не признала и просила отсрочить ей приговор, пока ее дочери не исполнится 14 лет, однако в этой просьбе ей было отказано.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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