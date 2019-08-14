Эксперта, признавшего погибшего мальчика пьяным, освободили от наказания

Совершенно неожиданно для пострадавшей семьи закончилось рассмотрение в Мособлсуде жалобы на приговор экс-заведующему отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный Михаила Клейменова. Это тот самый эксперт, который два года назад признал пьяным погибшего в дорожной аварии шестилетнего мальчика.

Медику, приговоренному Щелковским судом Подмосковья к десяти месяцам исправительных работ за халатность, вышестоящий суд списал срок наказания "из-за истечения срока давности".

Такое мягкое наказание не устроило потерпевшую сторону. Результаты апелляции ошарашили отца погибшего мальчика, Романа Шимко, еще сильнее, чем первоначальный приговор. Услышав решение судьи, он решил покинуть заседание, обвинив суд в несправедливости. И был оштрафован на 2,5 тысячи рублей "за недостойное поведение во время приговора".

Кстати, Клейменов вообще не появился на рассмотрении своего дела в Мособлсуде.

Получается, что виновник отмененной экспертизы по делу "пьяного мальчика" вообще не понес наказания? Ведь он ни одного дня после вынесения приговора в мае этого года не был привлечен к исправительным работам. Зато продолжал исполнять свои обязанности.

Громкое дело судмедэксперта Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка, получило в 2017 году большой общественный резонанс. Эксперт якобы обнаружил 2,7 промилле в организме погибшего малыша. Но эта "халатность" была выявлена только спустя два месяца после аварии - когда родственники мальчика опубликовали то самое заключение Клейменова.

Как установило следствие, Клейменов, проведя посмертную экспертизу, "ненадлежащим образом изъял образец крови погибшего мальчика". В результате в образец попала спиртообразующая микрофлора, которая привела к процессу спиртового брожения. Эксперт должен был провести дополнительное биохимическое исследование. Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что в рамках уголовного дела 18 экспертов провели комплексную судебную экспертизу. Это в какую же сумму обошлась она государству? Сам Клейменов за это не заплатил ни копейки.

Виновницу аварии Ольгу Алисову суд приговорил к трем годам колонии-поселения, а также постановил взыскать в пользу отца погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. Алисова своей вины не признала и просила отсрочить ей приговор, пока ее дочери не исполнится 14 лет, однако в этой просьбе ей было отказано.