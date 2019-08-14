Жара не вернется в Москву до конца лета

Жаркая погода в оставшиеся дни лета в Москву не вернется. Так что с мыслями о загаре и купании в водоемах можно расстаться до следующего сезона.

Как рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, жара еще может порадовать жителей юга Центральной России и Поволжья. Не исключено, что воздух там прогреется до 30 градусов. Однако москвичам подарка судьбы ждать все же не стоит.

Ранее синоптики рассказали, что первые дни августа в Москве стали самыми холодными за последние 69 лет. Холоднее, судя по метеонаблюдениям, было только в августе 1950 года.