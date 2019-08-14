В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт. Поэтому, как обещают в Гидрометцентре России, температурный фон быстро вернется к климатической норме, а затем превысит ее на 2-4, а местами и на 6 градусов.

В центре распогодится. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев. На юге Центрального федерального округа (Воронежская, Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее - плюс 11-18 градусов.

Однако без дождей не обойдется. Под влиянием активных атмосферных фронтов циклона с центром над Скандинавией и волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее интенсивные на западе и севере. В Поволжье в ближайшие три дня существенных осадков не ожидается.

Среда, 14 августа, в Москве будет теплой. Воздух днем прогреется до +25 градусов, по области - до +26.

В четверг, 15 августа, ночью облачно, дождь, местами гроза, температура воздуха плюс 15-17 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура 21-23 тепла, по области - до +26. Ветер юго-западный, западный, умеренный до сильного.

В пятницу, 16 августа, ночью переменная облачность, местами дождь, температура в Москве и по области от 10 до 15 выше нуля. Днем облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, по области - 17-22.

В выходные, 17 и 18 августа - облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью 10-15 градусов, днем 17- 22 градуса. В начале следующей недели может вновь потеплеть до +26 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 15-16 августа распогодится над Южным Уралом. На погоду в Свердловской области начнет влиять антициклон. Небо очистится от облаков, ветер стихнет, температурный фон немного повысится. Ночью плюс 10-15 градусов, днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов.

Антициклон с жарким тропическим воздухом хозяйничает и на юге России. До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22-25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.

В выходные под влиянием фронтальных разделов на территории полуострова местами пройдет кратковременный дождь, гроза, температура воздуха немного понизится. Ночью будет плюс 12-17 градусов, на Южном берегу - до +23 градусов, днем 23-28 градусов.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии, Алушты, Ялты сейчас 23 градуса, у Евпатории и в Черноморском - 24, в Севастополе - 25 градусов.