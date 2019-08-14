В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса"

Из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна "Кроса, который, как сообщала "РГ", может привести к наводнению, синоптики распространили штормовое предупреждение.

По данным, которые приводит пресс-служба Примгидромета, выход мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря и влияние активного атмосферного фронта, смещающегося рядом с западными районами края, ночью 16 августа вызовут во Владивостоке, на западе и юго-западе, а днем на большей территории края сильные и очень сильные дожди. Может выпасть от 15 до 50 и более миллиметров осадков менее чем за 12 часов. На побережье дожди будут сопровождаться ветром, порывами достигающим 28 метров в секунду. В заливе Петра Великого поднимутся двух-трехметровые волны, на участке от мыса Поворотный до мыса Золотой высота волн может достигать четырех-пяти метров.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди приведут к подъему уровня воды в реках, которые могут выйти из берегов, подтопить прилегающие территории, населенные пункты.

"Паводки будут носить резкий, интенсивный характер развития", - говорится в сообщении.

Под угрозой - Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский, Пожарский районы.