С марта 2019 года в Арзамасском районе Нижегородской области реализуется пилотный проект: теперь почтальоны помимо своих основных обязанностей собирают информацию о здоровье людей.

Как жители отнеслись к этому начинанию? Каковы его первые итоги? Корреспондент "РГ" выехал на место, чтобы пообщаться с участниками эксперимента.

В Протопоповке проект идет с июня, реализуется он силами одного почтальона - Ольги Васильевны Гущиной. В селе постоянно живут около 400 человек, летом - чуть побольше за счет дачников. Дома раскинуты по холмам на много сотен метров. Восстанавливается старинная церквушка. Природа хороша: рядом лес с грибами, ягодами, лисами и кабанами. На местное озеро приезжают купаться и городские, находится село всего-то в десяти километрах от Арзамаса. Дорога к Протопоповке символическая - колдобина на колдобине. Школы больше нет - дети ездят учиться в соседнюю Ломовку. Богатый местный совхоз развалился еще в конце 90-х. Других предприятий нет, протопоповцы ездят на работу в районный центр. Автобус ходит только два раза в день.

- Чтобы остановить вымирание таких вот деревень, и придумана программа, как нам объясняли, - говорит Ольга Гущина. - И программа, я уверена, действительно способна помочь. Ведь ходили слухи, что из-за нерентабельности хотят закрыть нашу почту - для кого разносить письма и газеты? Только в этом году у нас семь человек умерло, им было от 45 до 70 лет... Онкология здесь в основном, еще гипертония и инфаркты участились. А скорую не очень-то дождешься. Не хватает реанимобилей, насколько я понимаю. Поэтому, когда я услышала об этой программе, честно говоря, обрадовалась. Вот видите анкеты, которые мы раздаем для заполнения людям пенсионного и предпенсионного возраста?

Сельским жителям стали больше уделять внимания, их настроение улучшилось

В ней вопросы об образе жизни, уровне холестерина, сахара в крови, общем самочувствии, о частоте обращений к врачам, наследственных заболеваниях и прочие.

Ольга Васильевна просто раздает и затем собирает заполненные анкеты. Давать медицинские советы она не имеет права (хоть, кстати, и медсестра по образованию). Раз в месяц анкеты передаются в местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Эти данные помогают собрать статистику и улучшить медобслуживание жителей.

Анкеты анонимные, указывается только возраст респондента. По словам почтальона, жители села хорошо отнеслись к идее анкетирования. Старики очень рады, что с ними разговаривают. Особенно рады неходячие. Некоторые даже подписались на газеты, так что и почте прямая выгода. Помимо анкет почтальоны разносят брошюры нижегородского ФОМС о профилактике различных заболеваний, сообщают телефоны медучреждений.

- Анкеты - это правильно, - поделилась жительница Протопоповки Людмила Хачатрян, пенсионерка 70 лет. - Это в первую очередь профилактика. Как диспансеризация, которую я прошла недавно. Я 30 лет живу в селе и никак не выберусь в Арзамас к врачу. Дети работают, не хочется их дергать, чтобы на машине отвезли в город. А благодаря Ольге Васильевне есть обратная связь. Она ведь ходит ко мне три раза в неделю, самый близкий человек от официальных структур получается (уж молчу про районные власти, которые вообще к нам ни разу не приезжали за 30 лет). Фельдшер в последний раз была в мае. Ее ведь тоже не очень хочется по пустякам беспокоить.

Несмотря на то что почтальоны обязаны раздавать анкеты только тем, кто пользуется услугами Почты России, Ольга Гущина дает их всем, с кем общается.

- И дачники берут и охотно заполняют, - улыбается Ольга Васильевна. - Мне несложно, хоть и работаю я на полставки. Дело не в деньгах - это ведь чисто волонтерская деятельность получается, поскольку нам за это не доплачивают. Я просто за село переживаю, да и за судьбу почты как структуры. Хорошо бы эту программу запустить и в совсем заброшенных селах, где по нескольку человек живут и где нет почты.

Кстати

В интервью "Российской газете" заместитель генерального директора Почты России Ярослав Мандрон рассказал, в частности, о проекте в области оказания социально значимых услуг. "Мы знаем, что повышение качества жизни населения (в первую очередь сельского) - важнейшая государственная задача сегодня, - отметил он. - Это заложено в национальных проектах, отражено в показателях эффективности работы руководителей регионов. Перед региональными властями сейчас поставлена серьезная нетривиальная задача - повысить качество жизни на селе за счет доступности медицинских, социальных, финансовых, страховых и иных услуг. Для реализации этой задачи необходима инфраструктура, которую во многом нужно создавать с нуля, а это колоссальные затраты бюджетных средств. Почта России имеет все необходимые ресурсы, компетенции и возможности, чтобы внести существенный вклад в решение этой проблемы".

Пилот проекта запущен в Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Калининградской, Мурманской областях и в Татарстане.

Комментарий

Мария Кардонова, начальник Арзамасского почтамта:

- Срок действия соглашения между правительством Нижегородской области, управлением Почты России и региональным минздравом заканчивается в 2024 году. В нашем районе 21 почтальон обучен анкетированию, им мы должны охватить 70 процентов населения. Каждый месяц один работник сдает в ФАП около десяти анкет, а потом специалисты минздрава их анализируют. Для оказания адресной помощи есть работники ФАПов, районная больница. Первые результаты, я считаю, уже есть. Они заключаются в том, что фельдшеры стали чаще приходить к людям. В анкете есть вопрос "Когда в последний раз к вам приходил медработник?". Ответы на него часто такие: "полгода не было", "вообще никогда не приходили". Фельдшеры приняли это к сведению, и частота их визитов увеличилась. Для жителей это большой плюс: им стали больше уделять внимания, их настроение улучшилось.