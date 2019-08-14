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14.08.2019 13:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Олег Тактаров станет почетным гостем фестиваля ТАФИСА в Ульяновске

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Голливудский актер, спортсмен, ведущий, продюсер и режиссер Олег Тактаров станет почетным гостем I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Звезда примет участие в открытии фестиваля.

Торжественная церемония в ледовом дворце "Волга-Спорт-Арена"  начнется 14 сентября в 17 часов 30 минут по местному времени. А утром того же дня - в 10 часов - Олег Тактаров проведет для всех желающих массовую зарядку на Соборной площади в центре Ульяновска.

Фото: Пресс-служба АНО "Улконгресс"
На фестивале боевых искусств ТАФИСА реконструируют русские бои

Олег Тактаров известен как боец смешанных единоборств, выступавший под псевдонимом "Русский медведь". Он провел 24 поединка, лишь пять из которых проиграл. В шоу "Король ринга" Тактаров одержал победу в боксерском поединке с самим Дольфом Лундгреном.

В качестве актера Олег Тактаров снялся во множестве фильмов, среди них: "Самолет президента", "15 минут славы", "Давай сделаем это по-быстрому", "Роллебол", "Плохие парни 2", "Шпионка", "Сокровище нации", "Охота на изюбря", "Полиция Майами. Отдел нравов".

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. В нем примут участие более 1000 спортсменов  из почти 30 стран. Гости покажут экзотические национальные единоборства, в числе которых бразильская капоэйра, разработанная в Израиле система рукопашного боя крав-мага, французское боевое искусство сават и другие.

Фото: Виталий Ахмеров
В Ульяновске состоялась первая "Зарядка с ТАФИСА"

В профессиональную программу I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА вошли бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ, киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, курэш. На площадках в Ульяновске и Димитровграде пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей всероссийских спортивных федераций. В Ульяновск приедут звезды боевых искусств. Среди них - основатель каратэ Фудокан Илья Йорга и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси.

Главными площадками грандиозного события станут Соборная площадь, торгово-развлекательный комплекс "Аквамолл", ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена", а также главные спортивные объекты Ульяновска и Димитровграда.

Организаторами фестиваля выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех". Подробная информация о фестивале доступна на его официальном сайте: ultafisa.com.

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