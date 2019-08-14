Олег Тактаров станет почетным гостем фестиваля ТАФИСА в Ульяновске

Голливудский актер, спортсмен, ведущий, продюсер и режиссер Олег Тактаров станет почетным гостем I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА. Звезда примет участие в открытии фестиваля.

Торжественная церемония в ледовом дворце "Волга-Спорт-Арена" начнется 14 сентября в 17 часов 30 минут по местному времени. А утром того же дня - в 10 часов - Олег Тактаров проведет для всех желающих массовую зарядку на Соборной площади в центре Ульяновска.

Олег Тактаров известен как боец смешанных единоборств, выступавший под псевдонимом "Русский медведь". Он провел 24 поединка, лишь пять из которых проиграл. В шоу "Король ринга" Тактаров одержал победу в боксерском поединке с самим Дольфом Лундгреном.

В качестве актера Олег Тактаров снялся во множестве фильмов, среди них: "Самолет президента", "15 минут славы", "Давай сделаем это по-быстрому", "Роллебол", "Плохие парни 2", "Шпионка", "Сокровище нации", "Охота на изюбря", "Полиция Майами. Отдел нравов".

Напомним, I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. В нем примут участие более 1000 спортсменов из почти 30 стран. Гости покажут экзотические национальные единоборства, в числе которых бразильская капоэйра, разработанная в Израиле система рукопашного боя крав-мага, французское боевое искусство сават и другие.

В профессиональную программу I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА вошли бокс, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, панкратион, фудокан каратэ, киокусинкай каратэ, джиу-джитсу, кюдо, айкидо, курэш. На площадках в Ульяновске и Димитровграде пройдут мастер-классы и семинары с участием известных спортсменов, чемпионов мира и Европы, а также руководителей всероссийских спортивных федераций. В Ульяновск приедут звезды боевых искусств. Среди них - основатель каратэ Фудокан Илья Йорга и почетный президент международной школы кобудо Вакаяма Масаси.

Главными площадками грандиозного события станут Соборная площадь, торгово-развлекательный комплекс "Аквамолл", ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена", а также главные спортивные объекты Ульяновска и Димитровграда.

Организаторами фестиваля выступают правительство Ульяновской области, Международная организация "Спорт для всех". Подробная информация о фестивале доступна на его официальном сайте: ultafisa.com.