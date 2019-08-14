Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю

Специалисты считают, что короткая рабочая неделя увеличит количество страдающих от ожирения и невротических расстройств людей.

Напомним, ранее представители Федерации независимых профсоюзов России выступили с инициативой перехода россиян на сокращенную рабочую неделю, что, предположительно, позволит оптимизировать время труда и отдыха. При этом не предполагается сокращение зарплат.

Врач-терапевт Елена Тихомирова считает, что с появлением "лишнего выходного" 95% людей будут больше времени посвящать безделью. Плюс у многих могут развиться фобии из-за неожиданной смены обстановки. Может появиться навязчивое ощущение, что что-то идет не так. Особенно, если работа - любимая.

По словам эксперта, мера не поможет снизить количество заболевших в период эпидемии гриппа. Так, люди все равно будут ездить в транспорте, даже в нерабочий день.

Кандидат медицинских наук врач-психиатр Лев Пережогин пояснил РИА Новости, что семье, где хорошие теплые отношения, лишний выходной пойдет на пользу. Так у людей появится возможность больше времени проводить друг с другом.

Однако те, у кого зарплата зависит от количества рабочих дней, могут остаться недовольными от нововведения, отметил Лев Пережогин.