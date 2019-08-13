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13.08.2019 18:01
Рубрика: Экономика

На четыре не делится

Что принесет четырехдневная рабочая неделя: сокращение зарплаты или рост производительности труда?
Текст: Елена Березина
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю. Размер зарплат при этом предлагается сохранить в прежнем объеме.
Главный вопрос, на который еще предстоит ответить: как работать меньше, а производить больше. Фото: REUTERS Главный вопрос, на который еще предстоит ответить: как работать меньше, а производить больше. Фото: REUTERS
Главный вопрос, на который еще предстоит ответить: как работать меньше, а производить больше. Фото: REUTERS

"Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идет о пропорциональном сокращении заработной платы, она как раз остается на том же уровне", - пояснил "РГ" Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР. О том, какая будет продолжительность рабочей недели в случае, если инициативу поддержат в правительстве, в федерации сказать пока затрудняются. "Это как раз и будет предметом переговоров, если они начнутся. Нам надо выбрать, куда смотреть в данном случае - в сторону Нидерландов, где продолжительность рабочей недели составляет 27 часов, Франции (35 часов), Австрии и Германии (38 часов) или Китая с его 60-часовой рабочей неделей. Вопрос в том, в какую сторону, с точки зрения норм трудового права и социальных гарантий, мы направляемся - Европы или Азии", - отмечает он.

Фото: Ирина Невинная
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Напомним, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается в мире, ФНПР выступила с идеей сократить рабочую неделю, оптимизировав время труда и отдыха, обязательно сохранив прежний размер заработной платы. "Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", - говорится в обращении.

Инициатива не нова, еще в июне председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян. "Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Я напомню, сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда", - заявил он тогда. Премьер-министр также вспомнил опыт одной из новозеландских компаний, которая ввела четырехдневную рабочую неделю. Третий выходной оплачивался так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в пересчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов, а уровень стресса сотрудников значительно снизился.

Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идет о пропорциональном сокращении заработной платы

По мнению Шершукова, производительность труда никак не связана с продолжительностью рабочей недели: "Количество часов, которые трудится немецкий работник, на треть меньше, чем в России, но производительность труда при этом выше. Там используются более прогрессивные управленческие методики и техническое оснащение. Но это функционал не работника, а работодателя, который должен более активно вкладываться в техническое перевооружение. Тогда у нас и повысится производительность труда".

В Минтруде "РГ" подтвердили получение письма, но напомнили, что Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов - то есть больше работать нельзя, а меньше сколько угодно: "Нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней".

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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Тем не менее мало кто из работодателей на это идет. Для перехода на четырехдневную рабочую неделю любому предприятию нужно провести модернизацию. "Но переоборудование может быть слишком затратно, а предприниматель не готов к расходам. Тогда вместо четырех человек на пятидневку он будет нанимать пять человек на четыре рабочих дня, накручивать искусственную занятость. Это дополнительные издержки для бизнеса, - говорит завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. - К диджитализации и цифровизации инициатива никакого отношения не имеет. В этом случае человек как единица большого значения не имеет, важна квалификация. Нам нужен переход на новый уровень технологического уклада, чтобы говорить о том, что мы вводим четырехдневную неделю, потому что производительность труда высокая".

Он напомнил о том, что введение сокращенной рабочей недели в любом случае признак мягкой социальной политики: "Когда греки ввели четырехдневную рабочую неделю, закончили дефолтом страны. Когда французы ввели 35-часовую рабочую неделю, резко потеряли ВВП на душу населения".

Почти половина россиян не поддерживает идею о сокращении рабочей недели

Видимо поэтому на сокращенный день или неделю не готовы переходить ни компании, у которых есть такая возможность, ни сами работники (почти половина россиян - 48%, по данным ВЦИОМ, не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней). Люди опасаются, и не без оснований, потери дохода. Работодатели могут просто не пойти навстречу профсоюзам.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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"Сокращение рабочей недели при условии увеличения продолжительности рабочего времени при отсутствии роста реальной зарплаты скажется, скорее всего, отрицательно на работниках, то есть будем работать больше за те же деньги, а увеличения производительности труда это не даст, - отметил Михаил Хачатурян, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Сокращение рабочей недели при сохранении дневной нормы часов приведет к одновременному сокращению зарплаты и экономии фонда оплаты труда, то есть эффективности лишь для работодателей". Ранее такие же опасения высказывала и вице-премьер Татьяна Голикова: "На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать".

В минтруде указали, что вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей. В ФНПР рассчитывают, что уже в сентябре этот вопрос будет поставлен в план обсуждения.

А как у них?
Пока одни трудятся по ночам, другие умудряются спать в рабочее время. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Идея четырехдневной рабочей недели десятилетиями обсуждалась в разных странах, но первые реальные шаги в этом направлении стали предприниматься лишь в XXI веке.

В штате Юта в США в 2008 году все сотрудники местного правительства стали работать по десять часов (с 7 до 18) четыре дня в неделю (т.н. система 4/10). Власти надеялись сэкономить на эксплуатационных расходах до 3 миллионов долларов в год. Но в 2011 году заксобрание Юты отменило вето на пятидневную рабочую неделю, и большая часть администрации вернулась к привычному графику, хотя некоторые местные органы власти продолжили использовать альтернативное расписание. Выяснилось, что экономия в итоге не превысила 1 миллиона долларов, тогда как закрытие госучреждений по пятницам доставило неудобства населению. Также не было доказано повышения производительности труда чиновников.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В африканской мусульманской Гамбии президент Яйя Джамме объявил в 2013 году пятницу выходным днем наряду с субботой и воскресеньем. В оставшиеся будние дни сотрудники госсектора работали по десять часов. После свержения Джамме в 2017 году новый президент Гамбии Адама Барроу сделал полдня пятницы рабочей.

С марта 2018 года новозеландская управляющая компания Perpetual Guardian начала эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, при этом количество рабочих часов оговаривалось индивидуально. Позже компания объявила, что переходит на четырехдневную систему навсегда, поскольку в результате эксперимента выявили рост производительности, экономию на расходах и стабильность выручки, в первую очередь благодаря снижению затрат на электричество.

В Японии более 10 процентов компаний позволяют своим сотрудникам брать третий выходной, в частности, это столь крупные участники рынка, как KFC Japan и Uniqlo.

Подготовил Константин Волков

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