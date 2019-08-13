Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю. Размер зарплат при этом предлагается сохранить в прежнем объеме.

Главный вопрос, на который еще предстоит ответить: как работать меньше, а производить больше. Фото: REUTERS

"Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идет о пропорциональном сокращении заработной платы, она как раз остается на том же уровне", - пояснил "РГ" Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР. О том, какая будет продолжительность рабочей недели в случае, если инициативу поддержат в правительстве, в федерации сказать пока затрудняются. "Это как раз и будет предметом переговоров, если они начнутся. Нам надо выбрать, куда смотреть в данном случае - в сторону Нидерландов, где продолжительность рабочей недели составляет 27 часов, Франции (35 часов), Австрии и Германии (38 часов) или Китая с его 60-часовой рабочей неделей. Вопрос в том, в какую сторону, с точки зрения норм трудового права и социальных гарантий, мы направляемся - Европы или Азии", - отмечает он.

Напомним, что возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждается в мире, ФНПР выступила с идеей сократить рабочую неделю, оптимизировав время труда и отдыха, обязательно сохранив прежний размер заработной платы. "Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", - говорится в обращении.

Инициатива не нова, еще в июне председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на 108-й Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян. "Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта. Я напомню, сто лет назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда", - заявил он тогда. Премьер-министр также вспомнил опыт одной из новозеландских компаний, которая ввела четырехдневную рабочую неделю. Третий выходной оплачивался так же, как и остальные два. В итоге прирост производительности в пересчете на один час рабочего времени составил около 20 процентов, а уровень стресса сотрудников значительно снизился.

Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идет о пропорциональном сокращении заработной платы

По мнению Шершукова, производительность труда никак не связана с продолжительностью рабочей недели: "Количество часов, которые трудится немецкий работник, на треть меньше, чем в России, но производительность труда при этом выше. Там используются более прогрессивные управленческие методики и техническое оснащение. Но это функционал не работника, а работодателя, который должен более активно вкладываться в техническое перевооружение. Тогда у нас и повысится производительность труда".

В Минтруде "РГ" подтвердили получение письма, но напомнили, что Трудовым кодексом установлено, что максимальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов - то есть больше работать нельзя, а меньше сколько угодно: "Нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней".

Тем не менее мало кто из работодателей на это идет. Для перехода на четырехдневную рабочую неделю любому предприятию нужно провести модернизацию. "Но переоборудование может быть слишком затратно, а предприниматель не готов к расходам. Тогда вместо четырех человек на пятидневку он будет нанимать пять человек на четыре рабочих дня, накручивать искусственную занятость. Это дополнительные издержки для бизнеса, - говорит завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. - К диджитализации и цифровизации инициатива никакого отношения не имеет. В этом случае человек как единица большого значения не имеет, важна квалификация. Нам нужен переход на новый уровень технологического уклада, чтобы говорить о том, что мы вводим четырехдневную неделю, потому что производительность труда высокая".

Он напомнил о том, что введение сокращенной рабочей недели в любом случае признак мягкой социальной политики: "Когда греки ввели четырехдневную рабочую неделю, закончили дефолтом страны. Когда французы ввели 35-часовую рабочую неделю, резко потеряли ВВП на душу населения".

Почти половина россиян не поддерживает идею о сокращении рабочей недели

Видимо поэтому на сокращенный день или неделю не готовы переходить ни компании, у которых есть такая возможность, ни сами работники (почти половина россиян - 48%, по данным ВЦИОМ, не поддерживает идею о возможном сокращении рабочей недели до четырех дней). Люди опасаются, и не без оснований, потери дохода. Работодатели могут просто не пойти навстречу профсоюзам.

"Сокращение рабочей недели при условии увеличения продолжительности рабочего времени при отсутствии роста реальной зарплаты скажется, скорее всего, отрицательно на работниках, то есть будем работать больше за те же деньги, а увеличения производительности труда это не даст, - отметил Михаил Хачатурян, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова. - Сокращение рабочей недели при сохранении дневной нормы часов приведет к одновременному сокращению зарплаты и экономии фонда оплаты труда, то есть эффективности лишь для работодателей". Ранее такие же опасения высказывала и вице-премьер Татьяна Голикова: "На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать".

В минтруде указали, что вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей. В ФНПР рассчитывают, что уже в сентябре этот вопрос будет поставлен в план обсуждения.

А как у них?

Пока одни трудятся по ночам, другие умудряются спать в рабочее время. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Идея четырехдневной рабочей недели десятилетиями обсуждалась в разных странах, но первые реальные шаги в этом направлении стали предприниматься лишь в XXI веке.

В штате Юта в США в 2008 году все сотрудники местного правительства стали работать по десять часов (с 7 до 18) четыре дня в неделю (т.н. система 4/10). Власти надеялись сэкономить на эксплуатационных расходах до 3 миллионов долларов в год. Но в 2011 году заксобрание Юты отменило вето на пятидневную рабочую неделю, и большая часть администрации вернулась к привычному графику, хотя некоторые местные органы власти продолжили использовать альтернативное расписание. Выяснилось, что экономия в итоге не превысила 1 миллиона долларов, тогда как закрытие госучреждений по пятницам доставило неудобства населению. Также не было доказано повышения производительности труда чиновников.

В африканской мусульманской Гамбии президент Яйя Джамме объявил в 2013 году пятницу выходным днем наряду с субботой и воскресеньем. В оставшиеся будние дни сотрудники госсектора работали по десять часов. После свержения Джамме в 2017 году новый президент Гамбии Адама Барроу сделал полдня пятницы рабочей.

С марта 2018 года новозеландская управляющая компания Perpetual Guardian начала эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, при этом количество рабочих часов оговаривалось индивидуально. Позже компания объявила, что переходит на четырехдневную систему навсегда, поскольку в результате эксперимента выявили рост производительности, экономию на расходах и стабильность выручки, в первую очередь благодаря снижению затрат на электричество.

В Японии более 10 процентов компаний позволяют своим сотрудникам брать третий выходной, в частности, это столь крупные участники рынка, как KFC Japan и Uniqlo.

Подготовил Константин Волков