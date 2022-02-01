Россияне положительно отнеслись к идее четырехдневной рабочей недели

Новости

СК проверяет еще три смерти после приема бария в медцентре Петербурга 11:03
Латвия направит на Украину военных инструкторов 10:48
Польша передаст Украине снаряды для ПВО 10:35
"Орион" со спутниковой связью совершит первый полет в феврале-марте 10:29
Глава МИД Венгрии опубликовал фотографию с пробежки в Москве 10:20
Шатов подписал контракт с "Уралом" 10:19
Осужденные за сбор жуков россияне возвращаются из Шри-Ланки 10:02
Экологи требуют от ЕС запретить Польше строить стену на границе с Беларусью 10:02
Материнский капитал и социальные пособия в России выросли на 8,4% 09:57
Российские фигуристы прибыли в Пекин для участия в ОИ 09:51
КНДР ослабила антикоронавирусные меры для находящихся в стране иностранцев 09:46
СберИндекс отметил рост доступности жилья в России за пять лет 09:45
Елизавета Боярская заболела коронавирусом 09:42
Сергунина: Технопарки проведут интерактивные программы для московских школьников 09:41
Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке президента 09:40
Финляндия отменяет все коронавирусные ограничения 09:39
Росстат назвал самые дорогие и дешевые для жизни города страны 09:27
Токаев назначил нового главу своей администрации 09:16
Московский сервис теперь поможет рентгенологам РФ в исследовании маммограмм 09:13
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси 09:02
Семейную ипотеку выплачивают в пять раз быстрее срока 09:00
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию 08:51
В Минфине ждут падения объемов выдачи ипотеки на четверть в течение года 08:43
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки 08:38
Хирург предостерег от опасной привычки больных диабетом и атеросклерозом 08:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
01.02.2022 10:06
Рубрика: Общество

Россияне положительно отнеслись к идее четырехдневной рабочей недели

Текст: Владимир Емельяненко
Значительное большинство граждан страны - 78% - положительно относятся к идее сокращения рабочих дней до четырех в неделю. Таковы результаты социологического исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру", проведенного по заказу РИА Новости.

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил ряду СМИ о том, что "шансы перехода на четырехдневную рабочую неделю есть", но переход будет зреть по по мере появления экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно такого подхода к устройству рабочей недели.

Фото: Максим Шеметов/ ТАСС
Возможен ли в России эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, как в Британии

И вот 78% участников опроса высказались за четырехдневную рабочую неделю. Правда, готовность работодателей к четырехдневке 47% участников опроса оценили отрицательно. Они считают, что компании такой график работы не устроит. Тем не менее, 21% полагают, что переход на четырехдневку реален, "но для него нужно от полугода и более" времени. Еще 15% убеждены, что сокращение рабочей недели потребует длительного времени - от нескольких месяцев и до года. Правда, 11% согласны на рекордно быстрые сроки перехода - до нескольких недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% опрошенных.

В целом, то, что сокращение рабочей недели поможет поднять производительность труда, убеждены 7 из 10 участников исследования. Не согласны с ними 5%, а 25% высказали убеждение, что сокращение рабочих дней не повлияет на продуктивность работы. 72% выразили мнение, что четырехдневная рабочая неделя благотворно скажется и на атмосфере в трудовом коллетиве. Правда, 4% допускают, что сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23%, уменьшение числа рабочих дней никак не отразится на обстановке внутри команды.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Занятость Переход на четырехдневную рабочую неделю

Главное сегодня

Посольство РФ: Россия не собирается пятиться назад из-за угрозы санкций США
Пушков рассказал о целях анонсированных Западом санкций против России
Инфекционист Тимаков объяснил отрицательные ПЦР-тесты при "омикроне"
Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки
Гинцбург рассказал, как будут прививать от COVID-19 детей младше 5 лет
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым