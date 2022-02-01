Россияне положительно отнеслись к идее четырехдневной рабочей недели

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил ряду СМИ о том, что "шансы перехода на четырехдневную рабочую неделю есть", но переход будет зреть по по мере появления экономических предпосылок, а пандемия создала условия для развития именно такого подхода к устройству рабочей недели.

И вот 78% участников опроса высказались за четырехдневную рабочую неделю. Правда, готовность работодателей к четырехдневке 47% участников опроса оценили отрицательно. Они считают, что компании такой график работы не устроит. Тем не менее, 21% полагают, что переход на четырехдневку реален, "но для него нужно от полугода и более" времени. Еще 15% убеждены, что сокращение рабочей недели потребует длительного времени - от нескольких месяцев и до года. Правда, 11% согласны на рекордно быстрые сроки перехода - до нескольких недель. О полной готовности их компаний к переходу на сокращенную рабочую неделю заявили 6% опрошенных.

В целом, то, что сокращение рабочей недели поможет поднять производительность труда, убеждены 7 из 10 участников исследования. Не согласны с ними 5%, а 25% высказали убеждение, что сокращение рабочих дней не повлияет на продуктивность работы. 72% выразили мнение, что четырехдневная рабочая неделя благотворно скажется и на атмосфере в трудовом коллетиве. Правда, 4% допускают, что сокращение трудовой недели отрицательно повлияет на отношения между коллегами. По мнению 23%, уменьшение числа рабочих дней никак не отразится на обстановке внутри команды.