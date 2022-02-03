В России банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Один из российских банков перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Как удалось узнать РБК, эксперимент начался еще в январе 2022 года. В нем участвуют 12 процентов персонала: это IT-специалисты и сотрудники других подразделений, включая топ-менеджеров.

"При получении однозначных позитивных результатов мы будем готовы ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса", - рассказали в кредитном учреждении.

Отмечается, что эксперимент продлится до конца года и затронет около тысячи сотрудников банка.

Кстати, как показал проведенный недавно опрос, большинство россиян (78 процентов) положительно относятся к идее сокращения рабочих дней. При этом 47 процентов респондентов отметили, что их руководителей такой график работы не устроит.