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14.08.2019 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми дожди отрезали жителей четырех сел от большой земли

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: vk.com/ustkulomadm Фото: vk.com/ustkulomadm
Фото: vk.com/ustkulomadm

В Усть-Куломском районе Республики Коми дожди размыли дороги. Подтопило два участка, где находятся четыре населенных пункта - деревня Габово, села Дзель, Нижний и Верхний Воч. Об этом заявили в пресс-службе УМЧС по Республике Коми.

Фото: iStock
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В ведомстве добавили, что в населенных пунктах есть продукты питания и товары первой необходимости. Работают местные фельдшерско-акушерские пункты. Ремонтировать участки грунтовой дороги будут после спада воды.

В администрации Усть-Куломского района сообщили, что в результате прошедшего дождя в ночь с 13 на 14 августа размыло участок дороги общего пользования между населенными пунктами Зимстан и Нижний Воч. Необходима установка водопропускной трубы. Проезд возможен для внедорожной техники.

Кстати, в администрации добавили, что продолжают поиск двух малолетних братьев, которые утонули на рыбалке в районе понтонного моста у деревни Усть-Нем. Их тела так до сих пор и не обнаружили.

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