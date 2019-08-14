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14.08.2019 12:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала. По его мнению, водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада.

- Сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества, - считает Аксенов. - Выбрав так называемые "новые лица", украинцы все равно получили "те же яйца, только в профиль". Причина проста: политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах. Водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада. Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра.

Фото: iStock
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Вместе с тем Аксенов отметил, что водная блокада не принесла результатов, на которые надеялись западные заказчики и украинские националисты.

- Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям, - отметил глава РК. - Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды - по сути форма государственного терроризма.

Накануне представитель украинского президента Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что Украина имела полное право на перекрытие технологического сооружения, каким является Северо-Крымский канал. Но в Совете министров Крыма считают водную блокаду нарушением норм международного права.

Справка "РГ"

С 1967 по 2014 год, то есть в течение 47 лет, на Крымский полуостров по СКК ежегодно поступало около 1,5 миллиарда кубометров воды в год. Северо-Крымский - самый длинный искусственный канал в Европе и третий по длине в мире. Система СКК состоит из магистрального канала от Каховки до Керчи протяженностью 400,5 километра с максимальной пропускной способностью в голове канала 294 кубометра в секунду, 15 тысяч километров коллекторно-дренажной сети, более 138 тысяч гидротехнических сооружений, 23 водохранилищ и 1922 прудов.

26 апреля 2014 года Украина полностью перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, вода из которого на 85 процентов обеспечивала орошение сельскохозяйственных угодий полуострова. В результате в Крыму погибли практически все посевы риса. Также от перекрытия СКК пострадали три рыбоводческих хозяйства, входивших в число крупнейших по меркам СССР. Одно из них занимало около 4,5 тысячи гектаров водной глади и ежегодно выращивало не менее трех тысяч тонн ценных сортов пресноводных рыб.

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