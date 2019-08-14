Особо охраняемая природная территория "Тихая бухта", вокруг которой уже третий год идут нешуточные дебаты, этим летом впервые организованно принимает диких туристов. Что понравилось и чем остались недовольны любители отдыха в палатках, выяснял корреспондент "РГ"

Цивилизация на прокат

"Маршрут построен", - ласково сообщил Яндекс-навигатор, предложив нам добраться до Тихой бухты через село Насыпное. Увы, довериться искусственному интеллекту было ошибкой. На первом же крутом подъеме по проселочной дороге редакционная переднеприводная легковушка заглохла и покатилась назад.

- Да, машина вам здесь и не поможет, - посочувствовали нам туристы из Подмосковья. - Вот по этой тропинке идите, и минут через 40 будете в соседней Тихой бухте. Можете там с палаткой остановиться, место ничуть не хуже. А если только в Тихую нацелились, то оттуда не промахнетесь.

В самом деле, прогулка по горам привела к большому палаточному лагерю, который видно издалека. Это и есть тот самый пляж, из-за которого общественники близлежащего поселка Коктебель три года бьются с Министерством экологии и природных ресурсов Крыма.

Мы нагрянули к подножию мыса Хамелеон, никого из чиновников о визите не предупреждая. В начале августа береговая полоса в Тихой бухте заполнена почти так же плотно, как городской пляж в Алуште. Семья Людмилы из Краснодарского края отдыхает в Крыму второй раз и оба раза здесь, с палаткой.

- Мы полуостров не особо знаем, прошлый раз нам в этом месте понравилось, поэтому теперь без колебаний сюда снова направились, - рассказывает гостья.

В Тихой бухте семья была два года назад и изменения заметила. Как и прежде, поставить палатку можно абсолютно бесплатно, но краснодарцы взяли деревянный поддон, так удобнее. Он стоит 350 рублей независимо от продолжительности отдыха. За деревянную беседку пришлось бы платить 300 рублей в сутки. Деньги небольшие, признают туристы, особенно если учесть, что в плату входит подвоз технической воды и пользование биотуалетом. Для тех, кто приехал на один день, не пользуется беседкой или поддоном, посещение туалета стоит 20 рублей. Несмотря на то, что отдыхающих заметно прибавилось, на пляже и в лагере чисто. Это главное, что нравится туристам.

- Знаете, мне вот эти декоративные элементы особенно ни к чему, - показывает Людмила на белый крашенный заборчик. - Можно и без них обойтись. А вот то, что убирают пляж, вовремя вывозят мусор - просто молодцы.

Рядом с этой и многими соседними палатками стоят мангалы. Их тоже можно взять напрокат. Заехать на территорию кемпинга на своей машине могут только инвалиды и ветераны и то лишь на время. От палаточного лагеря до стоянки примерно 300-400 метров. И если вещей много, их могут подвезти от шлагбаума до бивуака на электрокаре. Туристы это тоже отметили.

- Эта услуга у нас бесплатная для отдыхающих и востребованная, - рассказывает сотрудник лагеря Андрей Филиппов. - Вот сейчас аккумулятор своего кара заряжу и буду развозить.

Отметили туристы и площадку для воркаута, кабинки для переодевания, удобные спуски на пляж.

Парковка, дорога, шлагбаум...

А вот шлагбаум и удаленная автостоянка нравятся не всем. Компания серферов отдыхает на этом месте уже лет 20 и всегда обходилась без прокатных благ цивилизации. Не стали ими пользоваться и в этот раз.

- Знаете, мы все делаем сами. Сами свой мусор собираем, сами вывозим, за продуктами ездим в Старый Крым или Феодосию, - рассказывает старший группы Игорь. - Нам из всех телевизоров говорят: отдыхайте в Крыму, а тут нас шлагбаум встречает. Это как-то негостеприимно.

Хотя, поразмыслив, спортсмен признает: будь въезд открытым, как раньше, людей было бы еще больше. А это уже совсем не уединенный отдых на природе. Компания феодосийцев, приехавшая в Тихую бухту ради чистого моря, в целом довольна, но просит сделать более удобной стоянку и привести в порядок дорогу.

- Стоянку сделали на склоне горы, - сетует крымчанин. - Вот же рядом ровный участок, перенесите туда, чтобы людям было удобно. И дорогу могли хотя бы щебнем отсыпать.

Из пожеланий "дикарей" в адрес администрации звучали просьбы лучше мыть биотуалеты, убирать на пляже не только бытовой мусор, но и водоросли, расширить ассортимент проката хотя бы палатками и велосипедами.

Все по-честному

С местной администрацией знакомимся в вагончике медицинско-спасательного пункта. Александр (назвать фамилию он отказался), загорелый, как ржаной сухарь, проводит здесь все лето.

- Пляж убирают дважды в день, утром и вечером, - рассказал Саша. - Биотуалеты тоже регулярно чистим, но, честно, уборки хватает на пару часов. Когда отдыхающие стали жаловаться, мы работу уборщиков начали снимать для фотофиксации. Они все делают добросовестно, но есть люди, не приученные к гигиене. Из-за них эти жалобы.

Для тех, кто категорически не хочет платить, один туалет всегда оставляют открытым и бесплатным, лишь бы вокруг лагеря было чисто. С вывозом мусора тоже бывают сложности, признает Александр. Однажды оператор четыре дня не реагировал на заявку вывезти отходы, да и обязанность оставлять после себя чистой контейнерную площадку он тоже игнорирует. Но проблемы с вывозом мусора скорее исключение, чем правило.

- Водоросли на пляже два дня назад выбросило штормом, - говорит Саша. - Мы их тоже уберем. У нас этот год первый, мы пока отрабатываем технологию, набираемся опыта. О всех своих недостатках мы тоже знаем и стараемся реагировать на них. У нас есть официальные странички в ВКонтакте и Instagram, там больше 90 процентов положительных отзывов.

Действительно, все с кем удалось пообщаться в этот день в Тихой бухте, отметили больше позитивных перемен от нововведений, чем недостатков. Об этом говорит и плотность туристов на пляже. В цивилизованной части бухты их вдвое больше, чем на совсем уж диком берегу. Территория лагеря сейчас чище, чем городской пляж Алушты. А если сравнивать с окрестностями хорошо знакомой симферопольцам Николаевки, то здешние пески и вовсе покажутся эталоном чистоты. Сервис оператора в лучшем смысле не навязчивый. Вход на территорию Тихой бухты свободный, не надо платить даже за установку палатки, если не брать поддон. И уж если хочется совсем уйти от цивилизации, достаточно пройти 300 метров по берегу, чтобы забыть о любых услугах. Альтернатива у "дикарей" по-прежнему есть. От Хамелеона до поселка Орджоникидзе еще восемь небольших бухт, и везде стоят палатки.

- В Яндекс мы отправили письмо с просьбой изменить маршрут, чтобы не показывал дорогу через Насыпное, - на прощание говорит Саша. - Через несколько дней поставим там щиты с предупреждением об объезде.

Комментарий

Антон Жаров, директор ГУП "Управление особо охраняемыми природными территориями Крыма":

- В качестве более удобного места для парковки мы рассматривали участок, на который указывают туристы. К сожалению, это поле уже находится в аренде у винзавода, у них есть инвестпроект с привязкой к этой территории, и мы не можем ее занять. Отсыпка дороги щебнем тоже не возможна, потому что она в нескольких местах пересекается селевыми потоками, которые этот щебень просто смоют. Здесь нужно строительство полноценной дороги, тогда и место под парковку можно будет выровнять, а это реально только в рамках республиканской или федеральной программы. Сами мы это не потянем. Из того, что нам по силам, в следующем году сделаем душевые кабинки, установим большую деревянную террасу, скажем 20 на 10 метров, на которой будем ставить палатки. Заказали фирменные футболки для сотрудников, чтобы их легче было узнать.

Кстати

Есть на пляже и привычные атрибуты отдыха: катание на "бананах" и скутерах, надувные горки, прокат шезлонгов и торговля. Но все это нелегально. Серые коммерсанты мгновенно исчезают с приходом проверяющих. Дирекция лагеря могла бы предложить эти услуги официально, но как тогда быть со статусом особо охраняемой природной территории? Неразрешимая пока дилемма.