Пнувшему ростовчанку фельдшеру объявили выговор

Руководство городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону признало недопустимыми действия фельдшера, пнувшего пациентку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По итогам служебной проверки медицинскому работнику объявлен выговор. Начальство рассмотрит целесообразность его дальнейшей работы в отделении. Со всеми сотрудниками скорой помощи будет проведено внеочередное собрание по поводу неукоснительного соблюдения норм этики.

Напомним, 13 августа в 17:41 поступил вызов с улицы Варфоломеева, где женщина почувствовала себя плохо. В соответствии с данными системы ГЛОНАСС медики прибыли на место в течение девяти минут.

Как сообщают в администрации, горожанка была пьяна. Она использовала ненормативную лексику, от осмотра и медицинской помощи отказалась. На место был вызван наряд полиции. Сообщается, что фельдшер пнул пациентку ногой, а после сел в машину и уехал.

В 18:06 поступил повторный вызов. На него выехала уже другая бригада. Вокруг женщины находилось большое количество очевидцев, гражданка вела себя агрессивно и оскорбляла окружающих.

Пациентку посадили в санитарный автомобиль. Осмотр не выявил оснований для госпитализации. Однако медработники с учетом опьянения ростовчанки приняли решение отвезти ее в токсикологическое отделение. Но по пути она впала в ярость, разбила флаконы с раствором для инфузий, разбросала оборудование и потребовала остановить машину. Женщина вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении.