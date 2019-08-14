Три крупных города Кубани остались без воды

Города-курорты Геленджик и Новороссийск, а также расположенный по соседству Крымск снова остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в районе хутора Плавни, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Информация о порыве на водоводе поступило оперативному дежурному в 14.05 дня. Из-за аварии уменьшена подача холодного водоснабжения на 40 процентов в Крымск, а также понижено давление в города Геленджик и Новороссийск. На месте работает восстановительная бригада, ориентировочно порыв ликвидируют к 22.00, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подвоз воды при необходимости будет осуществляться по заявкам. В готовности 12 единиц техники общей емкостью 100 кубических метров.

Ранее эти города остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе Троицкого группового водопровода, она была устранена 13 августа, после чего трубы начали плавно заполнять. Как сообщили в компании "Кубаньводкомплекс", водовод эксплуатируется уже более 30 лет, и за это время трубы выработали свой ресурс.