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14.08.2019 10:43
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова. Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс предложил Пирс самой приехать в Крым для знакомства с ситуацией, а при желании и поселиться на полуострове.

Фото: iStock
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- В Великобритании граждане, не имеющие гражданства этой страны и паспорта, действительно лишены всех гражданских прав, свобод и всех человеческих условий, - сказал Ефим Фикс. - В России все наоборот: даже если человек не имеет гражданства, но у него есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, он имеет все положенные по закону права и льготы. Поэтому пусть Великобритания у себя разберется - как живут там национальные меньшинства, как они выстраивают отношения с другими государствами и народами, и не лезут не в не свои дела.

Ранее крымские власти не раз приглашали представителей международного сообщества и правозащитных организаций посетить полуостров для изучения ситуации с соблюдением прав человека. Но не признающие возвращение Крыма в состав РФ европейские и американские политики не замечают таких предложений и продолжают твердить о "геноциде" крымских татар и украинцев, не приводя никаких фактов в доказательство.

- Так пусть Карен Пирс вместо того, чтоб умничать, приедет в Крым и посмотрит, как живут украинцы, крымские татары, другие народности,- отметил Фикс. - Пусть она с ними поговорит, и тогда может быть она сама откажется от гражданства Великобритании и захочет быть гражданкой Российской Федерации и жить в Крыму.

Ранее постпред Великобритании при ООН Карен Пирс в своем выступлении обратила внимание на "ужасающую" ситуацию с международным гуманитарным правом в Крыму. "На Украине гражданам Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они не поменяли свое гражданство", - сказала она.

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