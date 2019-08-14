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14.08.2019 09:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Космические спасатели готовятся к запуску "Союза" с роботом "Федором"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".

Антропоморфный робот будет запущен на орбиту 22 августа. Он станет своего рода аватаром космонавта, будет копировать его действия. Это должно избавить экипаж от рисков работы в открытом космосе.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Робот Федор прибыл на Байконур для предполетной подготовки

Подготовка к старту корабля с кибер-помощником на борту проходит в Челябинской области, сообщили в пресс-службе округа. Спасатели отрабатывают прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на воду, эвакуацию капсулы на сушу (для этого задействованы машины-амфибии "Синяя птица").

"Вместе с экипажем вертолета Ми-8 будет проводиться эвакуация условного космонавта при помощи грузоподъемного устройства", - рассказали в ЦВО.

К подготовке к запуску "Союза" задействованы около сотни военных спасателей и 20 единиц техники. Завершатся тренировки 16 августа.

Власть Безопасность Армия Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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