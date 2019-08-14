СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО

Истребитель НАТО, который хотел приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежит Испании. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Об этом сообщает газета АВС. И добавляет, что испанские самолеты F-18 являются частью миссии НАТО, развернутой с мая по 31 августа в Литве. Ее задача - защитить воздушное пространство прибалтийских государств.

Напомним, инцидент произошел, когда самолет министра обороны Сергея Шойгу в сопровождении двух истребителей Балтийского флота летел из Калининграда в Москву. Как писала "РГ", летчики на Су-27 оттеснили самолет НАТО.

АВС сообщает, что в министерстве обороны Испании предпочли не комментировать данный факт.

В настоящее время Испания имеет пять истребителей F-18 и контингент из 140 солдат ВВС в Литве. Миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.