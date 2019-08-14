Новости

Врачи Хасавюрта замахнулись на рекорд по количеству операций 09:52
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО 09:45
В Хабаровском крае медведь украл покойника с кладбища 09:23
Volkswagen рискнул и выпустил кроссовер без крыши 09:11
На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека 09:10
В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода 09:09
В США запретили возить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 08:59
СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии 08:50
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили 08:40
Переговоры "Барселоны" и "ПСЖ" по Неймару не принесли результата 08:26
Более 40 городов и сел могут пострадать от паводка в Хабаровском крае 08:15
Стал известен список приоритетных "тарифных целей" Трампа в отношении КНР 07:52
В шестом туре VAR будет работать на двух московских дерби 07:46
Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 07:07
В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных 06:31
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю 06:11
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса" 06:00
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП 05:54
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака 05:45
Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника 05:40
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары 05:28
В Якутии рассказали о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП 05:18
Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии 04:40
В Японии застрелен вышедший в город медведь 04:37
На Камчатке танки морской пехоты "уничтожили" пулеметные расчеты 04:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 08:50
Рубрика: В мире

СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Текст: Максим Макарычев

Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов размещения ракет средней дальности в Азии, сообщает The Associated Press. В Китае уже дали понять, что Пекин "ответит контрмерами".

Во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что правительства азиатских стран сами решат, размещать им на своей территории такие ракеты или нет. "Это суверенное решение, которое предстоит принять главам правительств этих стран, - сказала Томпсон. - Любое решение, принятое в регионе, будет согласовываться во время консультаций с нашими союзниками - это не одностороннее решение США".

Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД

Ранее в Белом доме дали понять, что Соединенные Штаты планируют разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В качестве "повода для этого" в Вашингтоне предпочли обвинить Россию якобы в нарушении договора "путем разработки систем оружия, запрещенных по договору", что вызвало резкую реакцию в Москве. В МИД России заявили, что действия Соединенных Штатов обусловлены "желанием избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

Многие аналитики говорят, что Вашингтон давно стремился разместить ракеты средней дальности в Азии, чтобы противостоять растущему арсеналу Китая. И теперь нашел удобный повод, поспешно и в одностороннем порядке выйдя из ДРСМД.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Патрушев: Вашингтону нужен был лишь повод для выхода из ДРСМД

Союзники США в АТР, с которыми Вашингтон имеет договоры о взаимной обороне, - Япония, Южная Корея и Австралия считаются основными кандидатами на создание ракетной базы, хотя Пекин предупредил, что любая страна, которая подпишет такое соглашение с американцами, "подвергнется возмездию". По оценке экспертов, вероятно, это может произойти в виде экономического бойкота или жестких санкций со стороны Пекина. Хотя Китай имеет большой запас ракет средней дальности, они не могут достичь территории Соединенных Штатов, в то время как ракеты, при условии развертывания их американцами в Азии, будут находиться в пределах досягаемости материкового Китая.

По мнению Томсон, несмотря на то, что решение США выйти из ДРСМД поставило под сомнение будущее соглашений о контроле над вооружениями, этот шаг вызвал "позитивный отклик со стороны партнеров и союзников во всем мире, причем не только в связи с Индо-Тихоокеанским регионом, но и с нашими партнерами по НАТО". Она выразила надежду, что Пекин присоединится к консультациям с США и Россией по пакту об ограничении ядерных вооружений после того, как срок действия действующего соглашения, известного как Новый СНВ, истечет в 2021 году. Китай заявил, что не намерен вступать в какие-либо подобные трехсторонние переговоры.

Кстати

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, ссылки Вашингтона на необходимость привлечь Пекин к переговорам о ракетах являются "упражнением в лицемерии" и призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов