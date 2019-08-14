СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов размещения ракет средней дальности в Азии, сообщает The Associated Press. В Китае уже дали понять, что Пекин "ответит контрмерами".

Во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что правительства азиатских стран сами решат, размещать им на своей территории такие ракеты или нет. "Это суверенное решение, которое предстоит принять главам правительств этих стран, - сказала Томпсон. - Любое решение, принятое в регионе, будет согласовываться во время консультаций с нашими союзниками - это не одностороннее решение США".

Ранее в Белом доме дали понять, что Соединенные Штаты планируют разместить такое оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В качестве "повода для этого" в Вашингтоне предпочли обвинить Россию якобы в нарушении договора "путем разработки систем оружия, запрещенных по договору", что вызвало резкую реакцию в Москве. В МИД России заявили, что действия Соединенных Штатов обусловлены "желанием избавиться от ограничений" в производстве запрещенных договором ракет.

Многие аналитики говорят, что Вашингтон давно стремился разместить ракеты средней дальности в Азии, чтобы противостоять растущему арсеналу Китая. И теперь нашел удобный повод, поспешно и в одностороннем порядке выйдя из ДРСМД.

Союзники США в АТР, с которыми Вашингтон имеет договоры о взаимной обороне, - Япония, Южная Корея и Австралия считаются основными кандидатами на создание ракетной базы, хотя Пекин предупредил, что любая страна, которая подпишет такое соглашение с американцами, "подвергнется возмездию". По оценке экспертов, вероятно, это может произойти в виде экономического бойкота или жестких санкций со стороны Пекина. Хотя Китай имеет большой запас ракет средней дальности, они не могут достичь территории Соединенных Штатов, в то время как ракеты, при условии развертывания их американцами в Азии, будут находиться в пределах досягаемости материкового Китая.

По мнению Томсон, несмотря на то, что решение США выйти из ДРСМД поставило под сомнение будущее соглашений о контроле над вооружениями, этот шаг вызвал "позитивный отклик со стороны партнеров и союзников во всем мире, причем не только в связи с Индо-Тихоокеанским регионом, но и с нашими партнерами по НАТО". Она выразила надежду, что Пекин присоединится к консультациям с США и Россией по пакту об ограничении ядерных вооружений после того, как срок действия действующего соглашения, известного как Новый СНВ, истечет в 2021 году. Китай заявил, что не намерен вступать в какие-либо подобные трехсторонние переговоры.

Кстати

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, ссылки Вашингтона на необходимость привлечь Пекин к переговорам о ракетах являются "упражнением в лицемерии" и призваны обеспечить США некое алиби после их решения выйти из ДРСМД.