Стал известен список приоритетных "тарифных целей" Трампа в отношении КНР

Фондовый рынок США взлетел во вторник после новостей о том, что администрация Трампа откладывает введение тарифов на некоторые популярные потребительские товары из Китая, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, до окончания сезона рождественских распродаж, сообщает National Public Radio.

Из списка продукции, которая не будет облагаться дополнительными тарифами, также была исключена Библия. Китай является продавцом № 1, импортируемых в США Библий и других молитвенников. Они входили в список, но были исключены из него под давлением общественности. Кроме того, не будут облагаться тарифами поставляемые из КНР радиоактивные элементы, изотопы и соединения, а также замороженная треска, пикша и филе лосося.

Администрация Трампа, как сообщается, руководствовалась тем, какие продукты легче всего получить за пределами Китая. Эти продукты входят в число поставляемых китайскими импортерами на сумму в 112 миллиардов долларов, на которые с 1 сентября будет введен дополнительный налог в 10 процентов. Это американские флаги (в прошлом году США импортировали из Китая американские флаги на сумму более 6 миллиардов долларов). Кроме того, в этот список вошли лыжные и снегоходные перчатки, орехи в скорлупе, черный и красный перец, необработанные человеческие волосы (в прошлом году США импортировали их на сумму 615 766 долларов).

Тариф на китайский импорт в сумме 160 миллиардов долларов будет введен 15 декабря. В списке абсолютно разные продукты: готовое или консервированное мясо лягушки, хоккейные перчатки, любые орехи в скорлупе, человеческие волосы в виде париков, искусственных усов и бород.