Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака

Ограничение уровня глюкозы в крови может сдерживать развитие плоскоклеточного рака. К такому выводу пришли биологи из Техасского университета в Далласе, соответствующий пресс-релиз вуза опубликован на портале EurekAlert.

Ученые проверили свою гипотезу, минимизируя количество глюкозы в крови мышей с раком легких. Добивались они этого двумя путями - животных посадили на кетодиету с очень низким содержанием сахара, а также вводили им лекарство от диабета, которое предотвращает реабсорбцию глюкозы в крови почками.

Кетодиета предполагает резкое ограничение углеводов, которые заменяются на большое количество жиров и умеренное - белков. Это вынуждает организм использовать в качестве основного источника энергии жиры, а не углеводы, которые перерабатываются в глюкозу.

Изначально такая диета была разработана для лечения детей с эпилепсией: повышение уровня кетоновых тел в крови, которые получаются при преобразовании жира, приводит к снижению частоты припадков. Сейчас же кетодиета популярна среди спортсменов, занимающимися циклическими видами спорта, такими как бег, велогонки и так далее. Особенный рацион питания позволяет организму эффективнее сжигать жир, тем самым экономятся запасы гликогена при длительных нагрузках.

- Как кетогенная диета, так и фармакологическое ограничение содержания глюкозы в крови сами по себе препятствовали дальнейшему росту опухолей плоскоклеточной карциномы у мышей с раком легкого, - отметил доктор Юнг-Ван Ким, один из авторов исследования. - Хотя эти вмешательства не уменьшили опухоли, они не позволили им прогрессировать, а значит, этот тип рака может быть уязвимым для ограничения глюкозы.

Примечательно, что одна лишь кетодиета уже оказала сдерживающее воздействие на опухоли, а объединение ее с лекарством от диабета и химиотерапией усилили эффект. При этом другие типы онкологии, такие как аденокарцинома, не показали такой же реакции на углеводное голодание.

Ученые также исследовали уровни глюкозы в образцах крови у 192 пациентов с плоскоклеточным раком легких или пищевода и у 120 пациентов с аденокарциномой легкого. Образцы крови отбирали в произвольные части дня и классифицировали по концентрации глюкозы - выше или ниже 120 миллиграммов на децилитр, что является одной из клинических мер диабета.

- Мы обнаружили надежную корреляцию между более высокой концентрацией глюкозы в крови и худшей выживаемостью среди пациентов с плоскоклеточным раком, - заявил Юнг-Ван Ким. - Это важное наблюдение, которое дополнительно указывает на потенциальную эффективность ограничения глюкозы при ослаблении роста плоскоклеточного рака.

Полностью познакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.