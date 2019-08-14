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14.08.2019 08:40
Рубрика: Транспорт

В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Комитете Госдумы по экономической политике промышленности предложили запретить использовать автотранспорт, который достиг предельного срока службы.

Письмо с таким предложением в ряд министерств и ведомств направила зампред комитета указанного комитета Госдумы Альфия Кокогина, пишет "Коммерсант".

Фото: iStock
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По данным издания, в тексте письма Минпромторгу и Минтрансу предлагается проработать вопрос о "законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации". При этом не уточняется, о каких видах транспорта и о каких санкциях за нарушения идет речь.

Оба ведомства подтвердили получение письма. Как заявили изданию в Минпромторге, вывод старой техники из оборота должен сочетаться со стимулированием автовладельцев покупать новый, экологически чистый подвижной состав. Также в ведомстве напомнили, что регионы в соответствии с Налоговым кодексом могут устанавливать величину транспортного налога с учетом возраста транспорта.

Автопроизводители, опрошенные газетой, поддержали идею запрета, при этом аналитики рынка выступили против. По словам последних, такая идея будет труднореализуемой. Кроме того, старый автотранспорт зачастую находится в хорошем состоянии, а автолюбители выбирают его не из-за возраста, а в силу материальных возможностей, следует из их комментариев.

По данным ГИБДД, из 60,5 миллиона транспортных средств в России более трети старше 15 лет, 10 миллионов старше десяти лет. Шесть лет назад с предложением ограничить предельный возраст коммерческого автотранспорта 7-15 годами выступал Минпромторг, однако идея не была реализована.

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