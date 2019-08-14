В "Роскосмосе" объяснили суммы зарплат сотрудников

Высокие средние заработные платы у сотрудников "Роскосмоса" объясняются формулой расчета. Об этом заявили с госкорпорации, комментируя цифры, представленные в годовом отчете.

В общие суммы вошли не только оклады, но и премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, которые предусмотрены законодательством, выплаты матпомощи и налоги, передает РИА Новости сообщение пресс-службы "Роскосмоса".

Напомним, в годовом отчете было указано, что средняя месячная зарплата 605 сотрудников госкорпорации составляет 396 тысяч рублей. Впрочем, в расчет не вошли доходы работников предприятий, входящих в состав "Роскосмоса". В этом случае средняя зарплата была бы равна около 60 тысяч рублей.