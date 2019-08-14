Власти Новой Зеландии узаконили выплату зарплат криптовалютой

Власти Новой Зеландии поддержали компании и официально одобрили выплаты заработной платы в криптовалютах. Разрешение вступает в силу уже с первого сентября.

Однако есть ряд условий. Выплаты в криптовалютах разрешены, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм. Кроме того, выбранная цифровая валюта должна быть привязана хотя бы к одной валюте, которая выступает в качестве законного средства платежа. Кроме того, криптовалюта должна быть конвертируемой.

Новое постановление не касается самозанятых граждан Новой Зеландии, пишет ТАСС, ссылаясь на Financial Times. Издание также утверждает, что подоходный налог для компаний, выплачивающих зарплату в криптовалюте, останется прежним.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет криптовалютам. По его мнению, стоимость криптовалют очень волатильна и "держится на воздухе", кроме того, цифровые валюты способствуют незаконным операциям.