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14.08.2019 09:11
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen рискнул и выпустил кроссовер без крыши

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen рассекретил одну из своих премьер до автосалона во Франкфурте. Такой кроссовер будет определённо привлекать внимание людей, но сколько из них рискнёт его купить, оценив всю авантюрность немецкого автопроизводителя: это же надо - кросс-кабриолет!

Новинка создана на базе компактного кроссовера T-Roc, который подвергся основательной модернизации. Отсутствие жёсткой крыши над головой требует усиления кузова, а складывающийся верх - дополнительного пространства. Поэтому у T-Roc Cabriolet колёсная база на 40 мм больше, чем у донорского кроссовера, её длина составляет 2 630 мм.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Расстояние от бампера до бампера выросло до 4 268 (+34 мм), а вот высота наоборот сократилась почти на полсантиметра. Красота, как известно, требует жертв, и в данном случае, как у всех кабриолетных модификаций моделей, жертвой стал объём багажного отделения, который предоставляет 284 литра, что существенно меньше, чем у T-Roc с железной крышей - 445 литров.

Моторы для T-Roc Cabrio предусмотрены только бензиновые, хотя у базового T-Roc в линейке есть и дизели. Про полный привод для новинки пока умалчивают, но вряд ли у неё появятся версии 4х4, хотя у T-Roc такие имеются.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Кросс-кабриолет можно будет заказать со 115-сильным 1.0 TSI и 1.5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Оба в начальных комплектациях сагрегатированы с 6-ступенчатой "механикой", для 1.5 TSI опционально доступен "робот" DSG.

Во Франкфурт Volkswagen привезёт обычный T-Roc Cabrio и версию с пакетом R-Line, которую традиционно отличает бамперная группа, узор решётки радиатора, колёсные диски большего размера и другого дизайна, шильдики и оформление салона, в том числе другая обивка сидений и рулевое колесо "под спорт".

Фото: www.autobild.de
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Volkswagen, решив выпустить T-Roc Cabrio, сделал рискованный ход, но этот ход может поставить не только шах, но и довести до мата, потому что по сути VW T-Roc Cabrio - уникальное предложение. У компании не осталось открытых версий Golf, Beetle, ушёл в отставку кабриолет Eos, в рядах конкурентов в этом сегменте тоже пусто, да и было не густо: Nissan Murano CrossCabriolet да Range Rover Evoque Convertible.

Старт продаж намечен на весну 2020 года. Официально прайс пока не объявлен, но инсайдеры говорят, что цена будет значительно меньше 30 тысяч фунтов стерлингов. Например, обычный VW T-Roc в Великобритании можно купить начиная от 20 тысяч фунтов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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#Volkswagen