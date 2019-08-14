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Xiaomi представила самую мощную версию смартфона Mi 9. Названа цена

Текст:   Антон Благовещенский
14.08.2019,  
12:38

14 августа стартуют продажи новой версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 (наш обзор), оснащенного рекордным для данной линейки объемом памяти - 8 гигабайт ОЗУ и 256 гигабайт ПЗУ, пишет GizmoChina.

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На первом этапе устройство будет продаваться на китайском рынке, сроки выхода топовой модификации Mi 9 на другие рынки не называются (однако глобальная версия наверняка появится на AliExpess).

Стоимость Xiaomi MI 9 c 8/256 гигабайтами памяти составляет 3299 юаней (около 30700 рублей). Версия для европейского рынка, если она выйдет, обойдется покупателям дороже, однако в ней будут предустановлены сервисы Google.

В России за похожую сумму можно приобрести Mi 9 с 6/128 гигабайтами или Mi Mix 3 с аналогичным объемом памяти. Кроме того, в ценник до 30 тысяч рублей укладываются Huawei Mate 20, прошлогодний флагман Samsung Galaxy S9, OnePlus 6T, Honor 10.

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