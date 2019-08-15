Нерадько: Необходимы дополнительные меры по защите полетов от птиц

Необходимо предпринять дополнительные меры по орнитологическому обеспечению безопасности полетов, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что Росавиация ожидает такие меры от Летно-исследовательского института имени Громова после произошедшего 15 августа авиационного происшествия в аэропорте Жуковский. Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную жесткую посадку на поле после попадания в двигатели чаек.

"Я думаю, что сейчас Летно-исследовательский институт имени Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов", - заявил Нерадько в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Росавиации пояснил, что эффективность орнитологического обеспечения полетов гражданской авиации зависит, в том числе, от расположения мусорных полигонов рядом с аэропортом. Действие системы отпугивания птиц и расположение свалки вблизи воздушной гавани проверит Комиссия по расследованию причин аварийной посадки самолета.

Как подчеркнул Нерадько, цель расследования происшествия - не поиск виновных, а предупреждение аналогичных происшествий в будущем.

Самолет А321 выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Инцидент случился на взлете. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Попавшие в двигатели птицы нарушили их работу, в результате лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Всех пассажиров эвакуировали.