У историй про авиакатастрофы редко бывают хеппи-энды, но произошедшее в Раменском районе Подмосковья происшествие иначе как счастливым не назовешь. Экипаж самолета A321 компании "Уральские авиалинии" посадил машину на брюхо прямо на кукурузное поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Для них всех 15 августа стало вторым днем рождения, считают специалисты. А пилоты, не потерявшие голову в критический момент, вполне могут стать героями нового римейка культового фильма "Экипаж".

Самолет выполнял обычный рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Большинство пассажиров - семьи с детьми, летящие к морю отдохнуть в последний летний месяц. Ничто не предвещало такого крутого разворота в утреннем подмосковном небе.

Спустя 15 минут после вылета авиалайнер столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели воздушного судна. Сразу отказали оба двигателя, до аэропорта недотянуть, оставался единственный вариант - сажать огромную машину прямо в поле. "Экипаж принял решение произвести посадку перед собой", - сухо сообщает минтранс. Трудно осознать, что это означает, без подробностей.

Airbus А321 - один из самых крупных в семействе "Аэробусов", его посадочный вес до 77 тонн. То есть с такой массой воздушное судно касается земли. Если вес превышен, грозит катастрофа. Поэтому в случае вынужденной посадки экипаж сбрасывает невыработанное топливо, это лишние тонны. Поступить так сейчас не было возможности. Вынужденное приземление произошло на кукурузном поле, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Садились с выключенными двигателями и убранными шасси.

Представим, как огромная махина с полным баком топлива брюхом садится на землю. Конечно, был удар, пассажиров трясло. Самолет получил повреждения, вылилась примерно тонна топлива. Но на этом инцидент и закончился. Конечно, можно говорить о чуде, но в первую очередь это история о героизме и профессионализме экипажа воздушного судна.

."Экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам", - заявили в минтрансе. На минуточку, пассажиров более двухсот человек, среди них пострадавшие, дети, все напуганы, а разливается топливо… трудно в такой ситуации сохранить холодную голову и не допустить паники. Но героическому экипажу это удалось. На земле тоже отреагировали оперативно, на место катастрофы выехало 20 бригад "скорой помощи", был задействован вертолет санавиации, рассказали в минздраве.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил минтрансу подготовить документы для представления членов экипажа к наградам. А расследованием инцидента займется специально сформированная комиссия. Бортовые самописцы не пострадали, их отправили в Межгосударственный авиационный комитет. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

В больницу сразу отправили три десятка пассажиров, госпитализировали одного. Позже за помощью обратились еще несколько человек. "Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - уточнили в ведомстве сразу после эвакуации. А глава минздрава Вероника Скворцова высказала слова признательности пилотам и членам экипажа. Благодаря их профессионализму удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров, отметила она.

В авиакомпании сразу же после инцидента заявили, что отправят пассажиров в Симферополь резервными бортами уже до конца дня. Правда, снова лететь захотели не все пассажиры. Кто-то после пережитого волнения решил вообще отказаться от отпуска и вернуться домой, кто-то продолжит путешествие наземным транспортом.

Возникает резонный вопрос: что с багажом? Он остался в самолете, где начала работать бригада Следственного комитета. Тем пассажирам, кто решит уехать, багаж обещают доставить по месту жительства или в отели. Но кто-то решил дождаться своих вещей на месте.

Всем пострадавшим в этом инциденте выплатят компенсацию. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, страховые выплаты положены в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Самолет и ответственность авиаперевозчика застрахованы в компании "АльфаСтрахование", где подтвердили готовность сделать выплаты. Выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму, например, за перелом бедра - от 80 до 300 тысяч рублей.