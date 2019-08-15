Самолет выполнял обычный рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Большинство пассажиров - семьи с детьми, летящие к морю отдохнуть в последний летний месяц. Ничто не предвещало такого крутого разворота в утреннем подмосковном небе.
Спустя 15 минут после вылета авиалайнер столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели воздушного судна. Сразу отказали оба двигателя, до аэропорта недотянуть, оставался единственный вариант - сажать огромную машину прямо в поле. "Экипаж принял решение произвести посадку перед собой", - сухо сообщает минтранс. Трудно осознать, что это означает, без подробностей.
Airbus А321 - один из самых крупных в семействе "Аэробусов", его посадочный вес до 77 тонн. То есть с такой массой воздушное судно касается земли. Если вес превышен, грозит катастрофа. Поэтому в случае вынужденной посадки экипаж сбрасывает невыработанное топливо, это лишние тонны. Поступить так сейчас не было возможности. Вынужденное приземление произошло на кукурузном поле, в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. Садились с выключенными двигателями и убранными шасси.
Представим, как огромная махина с полным баком топлива брюхом садится на землю. Конечно, был удар, пассажиров трясло. Самолет получил повреждения, вылилась примерно тонна топлива. Но на этом инцидент и закончился. Конечно, можно говорить о чуде, но в первую очередь это история о героизме и профессионализме экипажа воздушного судна.
."Экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам", - заявили в минтрансе. На минуточку, пассажиров более двухсот человек, среди них пострадавшие, дети, все напуганы, а разливается топливо… трудно в такой ситуации сохранить холодную голову и не допустить паники. Но героическому экипажу это удалось. На земле тоже отреагировали оперативно, на место катастрофы выехало 20 бригад "скорой помощи", был задействован вертолет санавиации, рассказали в минздраве.
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил минтрансу подготовить документы для представления членов экипажа к наградам. А расследованием инцидента займется специально сформированная комиссия. Бортовые самописцы не пострадали, их отправили в Межгосударственный авиационный комитет. Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
В больницу сразу отправили три десятка пассажиров, госпитализировали одного. Позже за помощью обратились еще несколько человек. "Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному", - уточнили в ведомстве сразу после эвакуации. А глава минздрава Вероника Скворцова высказала слова признательности пилотам и членам экипажа. Благодаря их профессионализму удалось избежать серьезных травм и повреждений у пассажиров, отметила она.
В авиакомпании сразу же после инцидента заявили, что отправят пассажиров в Симферополь резервными бортами уже до конца дня. Правда, снова лететь захотели не все пассажиры. Кто-то после пережитого волнения решил вообще отказаться от отпуска и вернуться домой, кто-то продолжит путешествие наземным транспортом.
Возникает резонный вопрос: что с багажом? Он остался в самолете, где начала работать бригада Следственного комитета. Тем пассажирам, кто решит уехать, багаж обещают доставить по месту жительства или в отели. Но кто-то решил дождаться своих вещей на месте.
Всем пострадавшим в этом инциденте выплатят компенсацию. Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, страховые выплаты положены в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Самолет и ответственность авиаперевозчика застрахованы в компании "АльфаСтрахование", где подтвердили готовность сделать выплаты. Выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму, например, за перелом бедра - от 80 до 300 тысяч рублей.
Не тушили - охлаждали
К спасению привлекались два вертолета Центра медицины катастроф и семь машин "скорой помощи".
Ликвидировать пожар не пришлось. Его не было. Аварийный А-321 гладко проскользил брюхом без шасси по кукурузному полю.
Помогло еще и то, что ночью тут прошел сильный ливень, иначе любая искра могла привести к трагедии, поскольку самолет садился с полными баками.
В 6 часов 40 минут утра на поле, где самолет совершил посадку, прибыли два пожарных автомобиля, которые из двух стволов охлаждали отвалившийся во время посадки двигатель. Около тонны авиационного керосина вылилось из баков в поле, поэтому требовалось не допустить возгорания топлива от перегретого движка.
Обычно для таких целей привлекаются специальные аэропортовые пожарные машины АА-60 и АА-70. Они отличаются от обычной пожарной техники усиленной колесной базой и большими скоростями.
Легкие травмы
По его словам, времени, прошедшего с момента оповещения об аварийной посадке до поступления в больницу первых пациентов, хватило, чтобы сотрудники Раменской ЦРБ мобилизовали все внутренние ресурсы.
"Все врачи, которые в тот момент не находились на операциях, были задействованы на приеме пострадавших пассажиров, поэтому помощь была оказана быстро, в сроки и без очередей", - отметил Фадеев. "У нас все больницы готовы к оказанию экстренной медицинской помощи", - уточнила Мухтасарова.