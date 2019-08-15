Установлена личность стрелка из Котельников

Подмосковная полиция установила личность мужчины, который ворвался с ружьем в магазин в Котельниках.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД региона, злоумышленник оказался местным жителем 1968 года рождения. "К инциденту привел конфликт на бытовой почве", - заявили представители главка. Переговоры со злоумышленником продолжаются, приняты все меры к задержанию.

Пользователи Instagram, побывавшие на месте события, заявляют, что стрелявшего зовут Игорь. В небольшом ателье, куда он ворвался, работала его жена.

Напомним, что сообщения о хлопках, похожих на выстрелы, поступили в Люберецкий отдел полиции. В МВД официально подтвердили, что злоумышленник не брал заложников. Он выстрелил в потолок, после чего сотрудники и посетители небольшого универмага выбежали на улицу.