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15.08.2019 19:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове мать двухлетнего ребенка призналась в его убийстве. Об этом сообщили в четверг в СУ СКР по Кировской области.

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Как уточнили в ведомстве, она рассказала об этом в ходе следствия по уголовному делу. На допросе женщина сообщила, что сделала это, поскольку ребенок мешал ей отдыхать. Это же подтверждают и очевидцы.  Мать ребенка задержана. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и заключении под стражу.

Напомним, накануне вечером в квартире на улице Дружбы областного центра компания распивала спиртное. Во время застолья его участники обратили внимание, что двухлетний сын одной из женщин мертв.

Прибывшая по вызову следственная группа обнаружила на теле ребенку резаные раны. Первоначально подозрение пало на одного из мужчин. Он был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Но в ходе следствия выявился другой подозреваемый. Теперь уголовное дело расследуется уже в отношении матери ребенка.

Кроме того,  в рамках расследования будут изучены условия, способствовавшие трагедии, а также дана правовая оценка действиям или бездействию органов системы профилактики. Помимо этого будет поднят вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго малолетнего ребенка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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